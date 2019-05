Do soutěže krásy bych nikdy nešel, směje se Jiří Krampol

„Tihle pánové jsou dobří, ale je smutné, kolik mladých kluků dá přednost sezení u počítače, než aby se věnovali sportu. Nejsem soudný, protože jsem zarytý nepřítel jakýkoliv počítačů či mobilů. Nesnáším to, budí to ve mě děs a hrůzu. jJe smutné, když čtyřleté dítě ovládá počítač jako dospělý, ale nerozezná králíka od lišky,“ prohlásil Jiří Krampol.

Přestože finalistům pochválil jejich vysportované figury, od sám by nikdy ani v minulosti do podobného klání nešel.

„Já bych do soutěže krásy nikdy nešel. Vím, že tato soutěž je také hodně o sympatiích a já prý sympaťák jsem, ale nikdy jsem nebyl žádný hezoun,“ smál se Jiří Krampol. „Ale je dobře, že David Novotný tuto soutěž pořádá, protože i dámy se chtějí podívat na hezké mužské. Jedu s fešáky na jejich soustředění do Tuniska, tam je poznám lépe. Byl jsem v Tunisku už asi dvacetkrát, hodně jsem tam najezdil se Slávkem Šimkem. Je tam krásné moře a hlavně to jsou jen dvě hodiny letu.“

Na soustředění s ním poletí i manželka Hana, kterou nedávno po kolapsu a psychických problémech propustili z pražské nemocnice na Karlově náměstí.

„Nechci manželovi přidělávat žádné trable. Jirka se připravuje na natáčení filmu Plavčík, na práci v divadle Semafor a je z toho nadšený. Je hodně disciplinovaný. Cvičí, plave, pořídil si hole na chození, nekouří a alkoholu si dopřává opravdu jen decentně. Potom se také chystáme na dovolenou do Tuniska. Jedeme podpořit finalisty Muže roku, kteří tam mají soustředění. Chvíli jsem váhala, jestli letět, nebo ne, neměla jsem totiž hlídání pro psa. To se však vyřešilo, tak jedem. Moc se na to těším,“ prohlásila Krampolová po propuštění z nemocnice.