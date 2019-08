Hanička je v dobrých rukou. Kdy se vrátí domů, nevím, říká Jiří Krampol

„Víte, já musím chodit mezi lidi. I proto jsem tady. Nejen kvůli tenisu, hlavně proto, že tu potkám přátele. Být sám mezi čtyřmi stěnami je na palici a zbláznil bych se. Hanička je v dobrých rukou v nemocnici, je stabilizovaná a i spokojená. Kdy se mi vrátí, to ale nevím. Doktoři dělají svou práci a viditelně dobře, takže to chce ještě čas, aby se uzdravila úplně,“ prozradil Krampol.

Hana Krampolová letos prodělala řadu kolapsů, byla hospitalizována v několika nemocnicích. Před pár týdny nakonec skončila v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích.

Herci v současné nelehké situaci pomáhá mimo jiné i to, že má dost práce. Má za sebou několik podle jeho slov příjemných vystoupení. Zanedlouho pojede na Slovensko točit pro televizi. „To není všechno. Za měsíc začneme hrát i v Semaforu, pak mě čekají nějaké výjezdy, a snad začnu točit i film. Na to, že mám už nějaký ten křížek na krku a jsem letitější chlap, je toho docela dost. A to mě těší. Ještě aby se umoudřilo úplně to zdraví a měl jsem doma manželku. Víc si nemohu přát,“ uvedl.

Na tenisový turnaj si sice přinesl tenisovou výbavu, nakonec se však nepřevlékl a s raketou jen zapózoval fotografům. „Víte, omrkl jsem konkurenci a řekl si, že nemá ani cenu, abych se převlékal. Posoudil jsem úroveň a rozhodl se, že nedosahuje mých kvalit, a tedy nemá cenu se honit a namáhat,“ prohlásil v žertu.

„Dělám si samozřejmě srandu, tady hrají všichni dobře. Mě na kurt nepustí ten můj úraz, kdy jsem si přetrhl úpon v noze, takže běhání mi ještě dělá problémy. Abych se tam motal a kdekdo mě porazil, to tedy nepotřebuji. Už se to ale pomalu lepší, chodím na elektroléčbu, cvičím a dvakrát týdně plavu. Pokroky jsou znát, takže doufám a věřím, že se zase vrátím na kurt,“ dodal.

