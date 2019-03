Nemůžu být doma sám, řekl na party Krampol, který má ženu v nemocnici

„Připíjím na zdraví své manželky Haničky. Je po kolapsu v nemocnici na JIPce a chci, aby se brzy vrátila. Připíjím jí na zdraví a moc bych chtěl, abychom byli zase spolu,“ svěřil se Jiří Krampol.

„Byl jsem za ní a snad se všechno v dobré obrátí. Víte, já nejsem člověk, kterému by dělalo dobře, že je doma sám. Naopak. Přeji si a moc se těším, že se mi Hanka zase vrátí. Hraju v divadle a to mi trošku pomáhá, alespoň mám kam jít a s kým promluvit. A proč jsem tady? Na to je jednoduchá odpověď. Musel jsem mezi lidi. Potkat se se známými, popovídat a na chvilku zapomenout, že ne vždy se člověku daří a že ne vždy se může jenom usmívat,“ svěřil se herec.

A na party našel podporu. Přišla za ním třeba Dagmar Patrasová, která si v posledních týdnech také „díky“ svým alkoholovým eskepádám užila své, nechyběla ani její dcera Anička a řada dalších známých tváří.

Hana Krampolová, která měla v minulosti potíže s prášky i alkoholem a také psychické problémy, skončila v nemocnici kvůli zesláblému organismu. Podle herce za současný stav jeho manželky nemůže alkohol. Poslední měsíce si prý dávala jen nealko pivo. Ovšem hodně kouřila a kvůli tomu podle Krampola neměla chuť k jídlu. Navíc svou roli sehrála i zranění z minulosti.