Sporťácká zlatá výměna. Olympionika Šebrleho nahradí paralympionik Ježek

Jiří Ježek je sportovec tělem i duší. A i když po skončení profesionální kariéry před třemi lety neměl nouzi o pracovní nabídky, chyběl mu pořádný životní impuls.

„Člověk potřebuje nějaké výzvy. Zvlášť sportovec, který je zvyklý mít nějaký cíl každý rok, například mistrovství světa nebo olympiádu. Tři roky po tom, co jsem skončil s profesionální kariérou, jsem ty výzvy hledal různě. A tahle je velká a je to přesně to, co teď potřebuju,“ vysvětluje svou motivaci Jiří Ježek, který i s protézou místo pravé nohy dokázal závodit s cyklisty bez hendikepu.

Co se týče médií, není žádný nováček. Ve své kariéře se s novináři dostával do kontaktu v mnoha směrech. I proto už ho prý v minulosti napadlo, že by v televizi mohl působit.

„Během mé sportovní kariéry jsem byl hlavně na druhé straně. Častokrát jsem měl možnost v médiích fungovat jako sportovec, který má buď vlastní názor a je konfrontovaný se svojí vlastní kariérou, anebo mluví jako expert v rámci vysílání sportů, kterým se věnoval. Samozřejmě mám i zkušenosti, co se týče moderování různých akcí. Nejenom přenosů v televizi, ale i akcí naživo. Takže tahle nabídka byla hodně blízko tomu, co jsem už třeba 10 až 15 let dělal,“ říká.

Cyklista Jiří Ježek je patronem projektu Nezastavitelní, který pomůže jedenácti hendikepovaným z Česka i Slovenska.

Rozhodování to prý nebylo dvakrát těžké. A to i kvůli složení primácké sportovní redakce. Jiří Ježek díky tomu nešel do neznáma.

„Bylo to pro mě jednodušší rozhodování i díky tomu, že ve sportovní redakci pracuje Honza Povýšil a v té době tady byl ještě Roman Šebrle. Kluci, které znám. Šéf redakce Pavel Skořepa mě snadno nalákal na zajímavou práci, která je blízká tomu, čím žiju celý život. A hlavně je tady skvělá parta. To se už za tu chvíli, co tu jsem, potvrdilo,“ prohlásil.

Jiří Ježek se v redakci zařadí mezi další sportovní profesionály a nadšence. Jedním z nich je zmíněný paralympijský medailista v plaveckých disciplínách, redaktor Jan Povýšil. Dalšími pak třeba moderátoři Tomáš Vzorek, bronzový medailista z mistrovství světa v thajském boxu nebo propagátor vytrvalostních disciplín Petr Vágner.



Radka Rosická a sportovní komentátoři Ondřej Lípa, Tomáš Vzorek, Roman Šebrle, Marek Kafka a Petr Vágner (2020)

„Mě sport vždycky zajímal. A ne jenom ten, který jsem dělal. Miluju tenis, miluju atletiku. Jako kluk jsem samozřejmě začínal s fotbalem. Mám rád hokej, asi jako každý Čech. Mám k tomu všemu blízko a pořád to sleduju. Takže ani v tomhle ohledu nejsem úplný nováček,“ směje se Jiří Ježek, který se svého prvního vysílání ve čtvrtek 29. října v pořadu Nový den s Liborem Boučkem a Soňou Porupkovou. A co od něj diváci mohou čekat? „Budu do toho už od první chvíle dávat všechno. A doufám, že se budu postupně zlepšovat. Hlavní je podle mě přirozenost a dělat to s radostí.“