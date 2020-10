Já nebudu nikdy starý, říkával milovník výšek a žen Jiří Hrzán

Člověče, je to fofr. Ale myslel jsem na to, že musím nějak padnout do kotoulu, že to odroluju, a tak jsem to přežil. Přesně tak popsal Jiří Hrzán hrozivý pád z fasády ostravského hotelu, který by pro mnoho jiných znamenal jízdenku do márnice. Zřítil se ve chvíli, kdy se povzbuzen alkoholem snažil vyšplhat k oknu zpěvačky Milušky Voborníkové, do které byl tenkrát zamilovaný. A tak to s ním bylo pořád.