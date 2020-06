Neviditelný scénárista. Jiří Brdečka byl smutným velikánem českých filmů

Na Štědrý večer roku 1917 si nad postýlkou narozeného Jiřího Brdečky jeho tatínek poznamenal: „Možná, že Jurka dovede více, než já jsem dovedl.“ Tím zřejmě předpověděl synovu zdárnou budoucnost. Malý Jurka byl díky otcově povolání učitele na měšťanské škole v rodných Hranicích zavalen informacemi, což mu značně rozšiřovalo obzory. Navíc tatínek jako vášnivý čtenář pořizoval nejrůznější knihy, jimiž syn s potěšením listoval, a možná právě tím se formovala jeho láska k ilustraci, kterou naplno rozvinul poté, co se přestěhoval do Prahy. Co ho ale zasáhlo měrou největší, bylo zhlédnutí animované „disneyovky“ Fantazie. Tehdy si prý uvědomil, jak ohromné možnosti má kresba ve spojení s hudbou. A právě tak se u něj naplno rozvinula láska k filmu.