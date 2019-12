Tloušťka by se neměla glamorizovat, říká trenérka hvězd Michaelsová

„Tloušťka by se neměla tolik glamorizovat. Dnešní společnost je v tomto ohledu až příliš korektní,“ vyjádřila se Jillian Michaelsová v rozhovoru pro britské vydání magazínu Women’s Health.

„Ano, chceme rovnost pro ženy i muže všech velikostí, což samozřejmě respektuji. Souhlasím i s tím, že bychom neměli nikoho urážet jen proto, jak vypadá nebo kolik váží. Myslím si však, že jsme ve spoustě případů natolik korektní, že to může ve výsledku mnoha lidem naopak velmi ublížit,“ říká hvězda televizního pořadu The Biggest Loser, ve kterém se utkávají tlouštíci, jejichž cílem je zhubnout do konce natáčení pořadu co nejvíce kilogramů.



„Přístup ‚body positivity‘ podpořil jistě sebevědomí mnoha žen a mužů. Lidé různých tvarů oslavují své tělo a motivují ostatní, aby to své milovali taky bez ohledu na to, jak vypadá. To, co někdy hezky krmí duši, však může vážně ohrozit tělo a naše fyzické zdraví. Myslím si upřímně, že to zašlo příliš daleko a nikdo to teď nechce říct nahlas,“ míní Michaelsová.

„Svět se proměnil v místo, kde je upozornění na zdravotní rizika související s obezitou považováno téměř za urážení,“ pokračuje trenérka známá mimo jiné i tím, že se nebojí říci nahlas leckdy nepopulární názory.

Již počátkem roku vyvolal bouřlivé diskuze na sociálních sítích její výrok o tom, že dnes velmi oblíbená ketogenní dieta je „opravdu příšerný nápad“. „Proč by někdo vůbec zvažoval možnost, že proteinová dieta je správnou a zdravou cestou k vysněné postavě? Tělo každého člověka potřebuje všechny nutrienty. Když jíte jen omezenou skupinu potravin, vaše tělo trpí a hladoví,“ řekla v jednom z rozhovorů trenérka.

ANKETA: Souhlasíte s Jillian Michaelsovou a jejím výrokem o glamorizaci obezity?

Ano 181 Ne 10

VIDEO: Jillian Michaelsová v show The Biggest Loser: