Postavu nemám zadarmo, říká téměř padesátiletá matka dvojčat Lopezová

Jennifer Lopezová se svěřila s tím, jak si udržuje hmotnost. Zpěvačka, která je zvyklá na tvrdý dietní režim nedávno absolvovala výzvu, během které vydržela deset dnů bez sacharidů.



„Devátý den a já už se nemohu dočkat desátého,“ pochlubila se fanouškům na Instagramu nedávno Jennifer Lopezová. Ke konci desetidenní výzvy bez sacharidů předvedla svou dokonalou postavu. „Mám já to ale štěstí!“, okomentoval fotografii své partnerky basketbalista Alex Rodriguez (43), se kterým zpěvačka žije poslední dva roky.

„Nechci to vzdát a rezignovat na svou postavu. Jsem si jistá, že i po padesátce a po několika dětech může žena vypadat skvěle. Nevstávám už jako kdysi v pět ráno jen proto, abych se vydala do posilovny, ale jde to i tak. Cvičím třikrát týdně, navštěvuji hodiny jógy a tančím. Postavu nemám zadarmo. Snažím se však zůstat ve formě, dokud to půjde,“ říká třikrát rozvedená matka desetiletých dvojčat, syna Maximiliana Davida a dcery Emme Maribel pro Red Magazine.

Otěhotnět se Lopezové podařilo až po čtyřech letech v manželství se zpěvákem Marcem Anthonym (50). I tak musela podstoupit umělé oplodnění, které bylo naštěstí hned dvojnásobně úspěšné.

„Až téměř ve svých padesáti letech jsem si konečně uvědomila, jak moc je důležité umět si vážit sama sebe, znát svou cenu a řídit se svými pocity. Vyrůstala jsem s mnoha předsudky. Například jsem si dlouho myslela, že budu čekat celý život na prince na bílém koni, který mě zachrání a všechny mé problémy pak jako mávnutím kouzelného proutku zmizí. Nebo že pokud nebudu vdaná, nebudu šťastná a tak dále. Tak to není. Každý jsme strůjcem svého štěstí,“ dodala zpěvačka.