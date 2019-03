Jennifer Lopezová se chce počtvrté vdávat. Zasnoubila se s baseballistou

Lopezová i Rodriguez se na sociálních sítích pochlubili zásnubním prstenem s velkým diamantem. „Řekla ano,” napsal sportovec k romantické fotce se západem slunce na pláži na Bahamách, kde jsou na dovolené. Stejný snímek sdílela i Lopezová.

Zpěvačka neměla moc štěstí v lásce. V roce 2014 přiznala, že si vybírá nesprávné muže, ale na toho pravého si chce počkat. „Každý viděl, že dělám chyby. Každé album, co jsem kdy udělala, je o lásce. Ale nevzdám to. Musím se podívat na to, co jsem udělala špatně,“ řekla tenkrát Lopezová pro magazín Elle. „Stále věřím v lásku. V dokonalého muže, který tam někde je. Ale musíte na tom pracovat. Na všem.”

Baseballista Alex Rodriguez byl v minulosti vyhlášený sukničkář, který měl slabost pro slavné herečky. Chodil také s Kate Hudsonovou nebo Cameron Diazovou.

Zpěvačka před Rodriguezem krátce randila s rapperem Drakem a ještě před ním několik let žila se svým tanečníkem Casperem Smartem, který je o 18 let mladší.

Byla zasnoubená s hercem Benem Affleckem, média jim přezdívala Bennifer. Svatbu měli naplánovánu na září 2003, ale nakonec se rozešli.

Jennifer Lopezová na American Music Awards (9. října 2018, Los Angeles)

Zpěvačka se poprvé vdala v roce 1997 za číšníka Ojaniho Nou a jejich manželství skončilo po jedenácti měsících.

S tanečníkem Crisem Juddem, kterého si Lopezová vzala v roce 2001, vydržela jen devět měsíců.

Třetím manželem zpěvačky byl zpěvák Marc Anthony, s nímž má jedenáctiletá dvojčata Maxe a Emmu. Svatbu měli v roce 2004 a v roce 2011 oznámili rozchod.