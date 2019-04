Hezká jsem si nikdy nepřipadala, říká nejkrásnější žena roku Garnerová

Když Jennifer Garnerová poprvé slyšela, že bude na obálce magazínu People coby nejkrásnější žena roku, překvapilo ji to. „Zareagovala jsem ve stylu: Počkejte, co prosím? Opravdu? Byla jsem velmi překvapená, chvíli mi trvalo, než jsem to zpracovala,“ cituje Garnerovou magazín.

Herečka prozradila, že vzhled se v její rodině nikdy příliš neřešil. Nevzpomíná si, že by jí někdy rodiče řekli, že je hezká. „Prostě jsme takto vůbec neuvažovali,“ přiznává Garnerová. „Nebyla jsem jednou z těch hezkých dívek, které se vyhnuly mindrákům. Nikdy jsem se ani trochu nepovažovala za atraktivní. To nebylo součástí mého života.“

Přestože se ráda na červeném koberci ukáže upravená a v šatech, nejraději nosí triko, džíny a tenisky. Hlavu si neláme ani nad účesem. „Dost tvrdě cvičím, takže si vlasy umývám skoro každý den. Ale nesnáším fénování. Chodím s mokrými vlasy. Ale říkám si: Osprchovala jsem se! Neměla bych dostat pochvalu? Co víc ode mě chcete?“ prohlásila v žertu.

Herečka byla deset let vdaná za kolegu Bena Afflecka. V červnu 2015 se dohodli na rozchodu. Byť se oba dva snažili vztah udržet, nepodařilo se. Důvodem rozchodu byla mimo jiné Affleckova nevěra a jeho alkoholismus. Bývalí manželé mají tři děti, třináctiletou Violet, desetiletou Seraphinu a sedmiletého Samuela.