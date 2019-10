Na něčem pracujeme, prozradila Jennifer Anistonová o kolezích z Přátel

V posledních letech se dočkala pokračování spousta seriálů z 90. let. I proto se fanoušci Přátel neustále ptají, jestli něco nechystají i tvůrci jejich oblíbeného sitcomu. Producentka Marta Kaufmannová i herci dosud tvrdili, že rozhodně žádné pokračování ani film nebude.

Jennifer Anistonová, alias seriálová Rachel, ale v show Ellen DeGeneresové přiznala, že s kolegy na něčem pracují. „Jestli to bude pokračování? To ne. Byli bychom rádi, kdyby se něco udělalo, ale sami zatím nevíme, co by to mělo být. Takže něco zkoušíme, na něčem pracujeme,“ řekla.

Když se moderátorka z herečky snažila dostat nějaké podrobnosti, ta mlžila a nakonec jen nevyloučila, že by to mohl být přece jen film. „Ještě nevím! Nechci lidi zavádět,“ dodala.

Jennifer Anistonová, která si teprve nedávno založila profil na Instagramu a hned pokořila rekord v počtu fanoušků a lajků u jednoho příspěvku, se s kolegy pravidelně schází.

Nejčastěji se vídá s kolegyní a kamarádkou Courteney Coxovou, alias Monicou, jejíž dceři Coco šla za kmotru. Na jejich setkáních často nechybí ani seriálová Phoebe Lisa Kudrowová.

Prvním příspěvkem Anistonové na Instagramu byla celá sestava Přátel i s Mattem LeBlancem, Davidem Schwimmerem a Matthewem Perrym, tedy Joeym, Rossem a Chandlerem.

„Bylo to proto, že si chybíme a náhodou jsme všichni byli na stejném místě,“ tvrdí Anistonová, která v novém seriálu The Morning Show hraje po boku Reese Witherspoonové. Ta se také objevila v Přátelích coby Rachelina mladší sestra Jill.