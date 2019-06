Spousta seriálů má skvělá pokračování. Mohli by i Přátelé, míní Anistonová

„Proč ne? Já bych do toho šla. Holky by do toho šly. A jsem si jistá, že kluci také. Nic není nemožné,“ prohlásila Jennifer Anistonová v Show Ellen DeGeneresové.

Herečka už loni v létě magazínu InStyle prozradila, že by si natáčení s kolegy Courteney Coxovou, Lisou Kudrowovou, Mattem LeBlancem, Matthewem Perrym a Davidem Schwimmerem ráda zopakovala. Prožili spolu deset let, na která pořád vzpomíná.

„S Courteney a Lisou jsme se o tom bavily. Pořád o tom sním. Opravdu to byla nejlepší práce v mém životě. Nevím, jak by to vypadalo dnes, ale člověk nikdy neví,“ prohlásila. „Spousta seriálů se dočkala úspěšných pokračování. A ještě než Přátelé úplně skončili, lidé se nás ptali, jestli se vrátíme.“

V minulosti se ovšem Lisa Kudrowová alias Phoebe a Matt LeBlanc, který hrál Joeyho, vyjádřili, že seriál skončil v nejlepším. Nikdo by se podle nich nechtěl dívat na to, jak jejich hrdinové bojují s krizí středního věku.

V podobném smyslu se nedávno vyjádřila i spoluautorka seriálu Marta Kauffmanová. Podle ní by byli fanoušci zřejmě nakonec jen smutní.

„Zaprvé, seriál vypráví o období života, kdy jsou přátelé vaší rodinou. A to už neplatí. Jediné, co bychom udělali, že bychom dali dohromady těchto šest herců, ale duše seriálu by zmizela. Zadruhé, nevím, k čemu by nám to bylo dobré. Seriál je fajn, lidé ho milují. Pokračování by je mohlo zklamat. A to by byli zklamaní všichni,“ řekla Kauffmanová pro magazín Rolling Stone.