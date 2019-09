Abych uspěla v Hollywoodu, musela jsem zhubnout 14 kilo, říká Anistonová

„Téměř denně jsem pila mléčné koktejly a cpala jsem se hranolkami s omáčkami. Za nejchutnější jídlo na světě jsem tehdy považovala bílý toustový chléb s vajíčkem a šunkou a spoustou majonézy,“ vzpomíná Jennifer Anistonová.



Když jí její agent řekl, že pokud chce opravdu prorazit v Hollywoodu a získat pořádnou roli, musí nejdříve dost zhubnout, byla prý nejdříve v šoku.

„Řekl mi na rovinu ‚jsi pro Hollywood moc rozměrná, proto nedostáváš role‘. Říkala jsem si v duchu ‚panebože, no to snad ne‘. Nebyla jsem tlustá. Kamera však přidává opticky přibližně deset kilogramů. Hollywood byl tehdy navíc co se týká hmotnosti mnohem přísnější než dnes a ženská konkurence v Los Angeles byla opravdu velká,“ říká herečka, která se v průběhu kariéry stala sexsymbolem i vzorem mnoha žen.

Předtím, než získala Anistonová roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé, zhubla necelých čtrnáct kilogramů. „Agent mi jednoho dne volal a řekl, že na casting mám přijít v upnutém jednodílném body. Dělala jsem si z toho legraci a chvíli jsem o tom vtipkovala, než mi došlo, že to myslí smrtelně vážně,“ dodává.

Jennifer Anistonová oslavila letos v únoru své padesáté narozeniny. Přesto má prý pocit, že její život teprve začíná. „Vstupuji do životní fáze, v níž si z tvůrčího hlediska plním nejvíce svých životních snů. Mám pocit, že až teď začínám opravdu vzkvétat,“ svěřila se bývalá manželka Brada Pitta.

VIDEO: Jennifer Anistonová v novém seriálu The Morning Show (2019):