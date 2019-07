Anistonová: Když mě opustil exmanžel Brad Pitt, dlouho jsem truchlila

Jennifer Anistonová, kterou časopis People dvakrát ocenil jako nejkrásnější ženu světa, po rozchodu s manželem Bradem Pittem dlouho truchlila. Když ji opustil kvůli Angelině Jolie, prožívala těžké psychické trauma. Vše bylo podle jejích slov o to těžší, že se slavný pár rozcházel před zraky veřejnosti. Bulvární média se na krachu manželství dlouho živila.

Herečka dnes přiznává, že truchlila ještě několik let poté. „Existuje mnoho stádií truchlení. Je to smutné, když něco takto neočekávaně skončí. Doslova vás to v tu chvíli rozlomí a obnaží, jsou to velmi intenzivní pocity. Když se však snažíte té bolesti bránit, vytváříte tím bolest ještě větší,“ říká.

„Jsem lidská bytost. Musela jsem tuto bolestivou zkušenost s rozchodem prožívat před celým světem. Moc jsem si tehdy přála, aby to tak nebylo. Snažím se nad to povznést vlastně až dodnes,“ dodává.



Brad Pitt opustil Jennifer Anistonovou pět let po svatbě. Rozvedli se na hollywoodské poměry poměrně rychle. Pitt odešel od manželky na počátku roku 2005, rozvedeni byli už v říjnu téhož roku.

Jennifer Anistonová, která chodila mimo jiné také s hereckým kolegou Vincem Vaughnem (49), se podruhé provdala až v roce 2015, a to za herce a scenáristu Justina Therouxe (47). Druhé manželství herečky vydrželo dva roky. Bulvární média spekulovala o tom, že důvodem je přílišný zájem Anistonové o úspěšnou filmovou kariéru a neochota pořídit si děti.

Tehdy ještě manželé Jennifer Anistonová a Brad Pitt na předávání cen INDEPENDENT SPIRIT AWARDS (Los Angeles, 28. února 2004)

„Na ženy se pořád tolik tlačí, aby byly matkami. Když nejsou, pak jsou brány jako nějaké vadné zboží. Možná, že smyslem mého bytí na této planetě není rozmnožování se,“ řekla herečka v roce 2018 v jednom z rozhovorů.



Theroux také trval na tom, aby žili společně v New Yorku, zatímco Anistonová odmítla opustit Los Angeles. I když se rozcházeli jako přátelé, dnes spolu podle amerických médií nejsou v kontaktu. S prvním manželem Bradem Pittem vychází herečka naopak výborně. Pitt se v únoru tohoto roku zúčastnil i její soukromé oslavy padesátých narozenin.

V posledních letech žije hvězda seriálu Přátelé bez stálého partnera. „Pokud jde o pana Božského, rozhodně ho ráda přivítám. Neříkám, že už jsem s randěním skončila. To už se nikdy nestane. Nemám důvod říci si už nikdy více. Nejsem jako žena nijak zhrzená. Lásce se nebráním,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar, pro který se nechala v padesáti letech nafotit nahoře bez.



Herečka Jennifer Anistonová patří mezi nejlépe vydělávající hollywoodské hvězdy. Magazín Forbes loni v srpnu uvedl, že obsadila třetí příčku v žebříčku nejlépe vydělávajících hereček za uplynulý rok, skončila za Scarlett Johanssonovou a Angelinou Jolie. V období od června 2017 do června 2018 si přišla na 19,5 milionu dolarů (téměř 440 milionů korun). Herečce stále plynou příjmy i ze seriálu Přátelé, výdělky má také z řad reklamních kontraktů.