Po chemoterapii se můj nádor výrazně zmenšil, raduje se Jeff Bridges

„Byl jsem na vyšetření, abych zjistil, jestli nový postup léčby zmenšuje můj nádor. A je to tak! Ta věc se opravdu drasticky zmenšila,“ svěřil se fanouškům na svém webu Jeff Bridges, který se léčí s lymfomem.



Herec tvrdí, že dobrou zprávu z úst lékařů mu trochu pokazily zprávy z televize. Na vyšetření byl 6. ledna, tedy v době, kdy ultrapravicoví extrémisté napadli americký Kapitol a během výtržností zemřelo pět lidí.

„Přišel jsem domů celý nadšený a spokojený. Zapnul jsem televizi, abych zjistil, co se děje ve světě a… No, nemusím to snad opakovat. Vidět vlastní zemi, jak útočí sama na sebe, to mi zlomilo srdce,“ řekl Bridges, jemuž pomáhá zvládnout psychickou stránku nemoci jeho osobní kouč Rozzell Sykes.

„Napadlo mě, co má jednotlivec v takové situaci dělat? A můj kouč Rozzell mi přišel na mysl. Jeho mantrou je: Buď sám láskou. A to je má cesta,“ dodal Bridges.

Zprávu o nemoci oznámil americký herec příznivcům na sociálních sítích v polovině října. Lékaři mu při vyšetření našli zhoubný nádor mízních uzlin a lymfatické tkáně.



„Začínám s léčbou a budu vás informovat o průběhu uzdravování a o tom, jak se to bude vyvíjet dál,“ napsal tehdy Bridges známý například jako legendární Dude z kultovní filmové klasiky bratří Coenů Big Lebowski.

Bridges, který pochází z umělecké a herecké rodiny, byl sedmkrát nominovaný na Oscara, přičemž v roce 2010 cenu americké akademie získal za film Crazy Heart, kde ztvárnil hlavní postavu stárnoucího písničkáře.

Jeho herecká kariéra zahrnuje řadu kritiky opěvovaných snímků jako Starman či Thunderbolt a Lightfoot, komerční trhák Iron Man a kromě Big Lebowského i další kultovní film Král rybář režiséra Terryho Gilliama.

Vášnivý muzikant Bridges vydal také tři studiová alba. Je otcem tří dcer a má jednu vnučku. S manželkou Susan Gestonovou se vzali v roce 1977.