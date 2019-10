Co dokázala mladá Greta Thunbergová, je úžasné, míní Javier Bardem

„Všechno je v rukou nastupující generace. Šestnáctiletá Greta Thunbergová je obdivuhodná dívka. To, co dokázala, je úžasné. Letos jsem oslavil padesátiny a musím uznat, že mladí lidé toho dnes ví o ekologii mnohem více než já,“ pěje Javier Bardem na mladou aktivistku chválu v rozhovoru pro magazín Interview na rozdíl od britského moderátora a žurnalisty Jeremyho Clarksona (59). Ten ji ve svém sloupku pro deník The Sun nazval rozmazleným spratkem, který by se měl rychle vrátit zpět do školy.

„Dnešní mládež se nebojí vstát, jít a říci opravdu nahlas dost, dost, dost. My jsme budoucnost‘,“ říká manžel Penélope Cruzové a otec dvou dětí, osmiletého Lea a šestileté Luny, Javier Bardem.

Podle herce by mladí lidé měli dostávat, podobně jako Greta Thunbergová, mnohem více prostoru v médiích a cítit silnější podporu okolí. Boj za záchranu planety je pro herce velmi osobní věc. „Až bude mým dětem osmnáct a dvacet let, přijdou za mnou, podívají se mi do očí a řeknou: ‚Styď se. Věděl jsi, že to tak bude. Tak proč teď nemůžeme venku skoro dýchat?‘ Není to otázka vzdálené budoucnosti. Stane se to opravdu takto brzy. Netvařme se proto, že tuto skutečnost nevidíme a že neexistuje,“ nabádá.

Bardem se v rozhovoru svěřil také s tím, že se stal nedávno vegetariánem. „Uvědomil jsem si, že k životu opravdu nepotřebuji to množství masa a ryb, které jsem si dopřával. Sledoval jsem rybáře na jejich malých loďkách, jak musí jezdit lovit ryby stále hlouběji do oceánu, protože u pobřeží již žádné nejsou. Klimatické změny ovlivňují zkrátka vše, ať se vám to líbí, nebo ne. Snažím se sám také něco dělat. Stále sice zatím létám letadlem, ale vybírám si jen krátké lety, které trvají maximálně do dvou hodin,“ říká.

Javier Bardem nevnímá status celebrity a vliv, který má na své fanoušky, jako zodpovědnost, ale jako dar. „Jakmile máte vlastní názor, vždy se najde někdo, kdo s ním bude nesouhlasit. Vím to, protože se mi to potvrdilo již mnohokrát. Zda využívám toho, že jsem známý k prezentování vlastních názorů? Ano. Polovina lidí vždy souhlasí a polovina ne. To znamená, že vždy budu mít nějaké nepřátele. Ale mohu s tím žít. Je to legrace,“ dodává.