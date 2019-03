Luke byl pro mě mnohem víc než jenom přítel, říká Priestley o Perrym

Herec na sociálních sítích zveřejnil koláž fotek z natáčení seriálu a z nedávné minulosti. Priestleyho s Perrym pojilo téměř třicetileté přátelství.

„Luke byl pro mě mnohem víc než jenom přítel. Byl opravdu jedinečný. Zbožňoval svou rodinu, miloval svou práci a spoustu svých přátel. Zlepšil život každému, s kým se potkal. Pečoval o druhé, byl slušný, okouzlující, milý, zábavný a chytrý. Rád vyprávěl příběhy a rád se smál. Byl skutečný gentleman a bude chybět všem, kteří měli to štěstí ho poznat a milovat. Odpočívej v pokoji, bratře,“ napsal na Instagramu Jason Priestley.

Dodal, že mu trvalo mu pár dnů, než přišel na to, co by měl napsat. Luke byl podle něj hvězda, která zhasla příliš brzy.

„Pokud jste měli štěstí, že jste Luka znali, nebo se s ním potkali, vím, že jste dnes také smutní. Svíce, která září dvakrát tak jasně, shoří mnohem rychleji. Tys hořel ohromě jasně, Luku. Dobrou noc, sladký princi,“ uvedl v dalším příspěvku.



Populární herec Luke Perry, kterého všichni znají především jako Dylana McKaye z legendárního seriálu Beverly Hills 90210, zemřel v pondělí 4. března ve věku 52 let. Pár dní předtím prodělal těžkou mrtvici, po níž ho záchranka převezla do nemocnice Svatého Josefa v Burbanku, kde ho lékaři uvedli do umělého spánku.

Perry zemřel obklopen svými nejbližšími, dětmi Jackem a Sophií, snoubenkou Wendy Madison Bauerovou a bývalou manželkou Minnie Sharpovou.

Herec skončil v péči lékařů s masivní cévní mozkovou příhodou paradoxně v den, kdy americká televizní síť Fox Broadcasting Company potvrdila, že v létě odvysílá po devatenácti letech takzvaný reboot seriálu Beverly Hills 90210.



Kolegové z legendárního seriálu na něj zavzpomínali krátce po jeho úmrtí. Všichni se shodli, že byli v naprostém šoku a na Perryho vzpomínali jako na hodného a moc talentovaného člověka.