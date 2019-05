Při natáčení Hry o trůny jsem neměl ani na letenku domů, přiznal Momoa

„Procházím mobil a našel jsem toto. Zastavili jsme tehdy s mým nejlepším přítelem Brianem hned vedle cesty na klidném parkovišti v Donegalu. Dali jsme si pauzu v průběhu natáčení Hry o trůny. Neměli jsme ani na letenky domů, tak jsme se rozhodli vypůjčit si v Belfastu dodávku a jezdili jsme sem a tam po nádherných místech Irska a hledali tu nejlepší natočenou pintu Guinnesse. Nakonec jsme zjistili, že všude chutnala naprosto dokonale,“ napsal Jason Momoa k fotografii z roku 2011, kterou sdílel na Instagramu, na níž leží v zadní části zaparkované vypůjčené dodávky.



Dnes již multimilionář přiznal, že s kamarádem neměli v té době ani na slušné ubytování. Peníze jim vystačily sotva na pohonné hmoty, levné jídlo ze supermarketu a milované pivo.

„Potkali jsme během naší cesty mnoho úžasných lidí a vyslechli si tolik neuvěřitelných příběhů... Moc si podobných obyčejných, a přesto zásadních životních okamžiků vážím,“ dodal rodák z Havaje, kterého si diváci zamilovali také díky jeho roli Aquamana ve stejnojmenném filmu z minulého roku.

Přestože se Jason Momoa ve Hře o trůny naposledy objevil v roce 2012, seriál si prý velice oblíbil a sledoval ho až do konce. Po odvysílání posledního dílu závěrečné řady pak pobavil své fanoušky na Instagramu vtipnou reakcí na smrt jedné ze seriálových postav.

„Tak podívejte se. Koukejte to přetočit a vraťte zpátky, co jste udělali. Zabili jste mi Khaleesi! Panebože. Pojďte někam do baru, popereme se,“ rozčiloval se Momoa naoko v živém vysílání na Instagramu.



