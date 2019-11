Ženy by měly po porodu zhubnout na původní váhu, říká Alagič Vrbovská

„Některým ženám to možná trvá delší dobu, než se získaných kil zbaví. Vždycky bychom se však měly dostat aspoň přibližně zpět na původní váhu před otěhotněním. Ale je úplně jedno, jestli se to podaří za měsíc, za půl roku nebo za tři roky,“ říká Jasmina Alagič Vrbovská v rozhovoru pro pořad Top Star.



Moderátorka poporodní kila shodila velmi rychle. Svou váhu prý však příliš neřeší a o žádnou dietu se ani nesnažila. „Myslím, že pro všechny maminky, které porodí, je nejdůležitější v nejšťastnějším období po porodu hlavně péče o jejich dítě. Bylo mi zkrátka dopřáno, že kila šla rychle dolů,“ říká s vděkem.

Hodiny tréninku s fitness trenérem by Alagič Vrbovská dobrovolně neabsolvovala. „Neblázněte, to bych nezvládla. Nejsem ten typ, co by se šel zničit do posilovny,“ směje se.

Na to, že má doma kojence, vypadá moderátorka velmi odpočatě. Jen pár týdnů po porodu se přitom vrátila zpět do práce. „Musím přiznat, že syn spí zatím fantasticky. A i kdyby ne, korektor na pleť zachrání vždy všechno,“ pokračuje.

Jasmina Alagič Vrbovská tvrdí, že práce je pro ni jakousi pomyslnou psychohygienou. „I když mám nenáročné miminko, chci se věnovat i tomu, co mě naplňovalo dříve. A tím pro mě práce rozhodně je. Nedokážu si představit, že bych byla jen doma,“ zamýšlí se moderátorka s tím, že se už nemůže dočkat letošních prvních Vánoc prožitých společně se synem a manželem Rytmusem.



„Patrik měl minulý rok zápas, takže Vánoce byly takové všelijaké, protože tomu věnoval spoustu času a nebyl hlavou nastavený úplně na vánoční jedličku. Letos to však bude jinak a bude to o to krásnější, že máme nového člena rodiny. Péct cukroví však určitě nebudu, to není vůbec moje parketa,“ dodává Alagič Vrbovská.

