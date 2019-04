Raper Rytmus a těhotná Jasmina Alagič chystají svatbu na zámku

„Musím se přiznat, že donedávna jsme ani my sami nevěděli, kde se budeme brát. Nic nás až tak neokouzlilo. Až úplná náhoda nás zavedla na úžasné místo, které se teprve dokončuje a my jsme z něj doslova odpadli,“ napsala Jasmina Alagič k fotce na Instagramu.



„Jde o zámek rekonstruovaný s obrovským citem, duší a kreativitou. Jeho majitelé mají srdce na správném místě a lidé, kteří tam pracují jsou pro věc tak nadšení, že jsme si s Paťom řekli (spíše zakřičeli) TADY BUDE NAŠE SVATBA,“ pokračuje moderátorka.

Fanoušky však na veselku na zámku v Pezinku nezve. „Svatbu si chceme užít v soukromí, jen s našimi nejbližšími. Věřím, že nám odpustíte, že toto oznámení nepřichází společně s pozváním,“ dodává Alagič.

Její partner Rytmus na svém instagramovém profilu sdílel fotografii ze zámku, na které je společně s partnerkou. „Našli jsme krásný neokoukaný prostor, kde slíbím věrnost a lásku své nastávající ženě a rodině,“ napsal Vrbovský.



Rytmus požádal Alagič o ruku v listopadu minulého roku. „Staneš se ženou mého života? Řekla ANO. Stalo se to v Bosně v Tuzle, okolo půlnoci na jejím oblíbeném místě. Do poslední sekundy netušila, že ten prsten jsem od čtvrtka nosil u sebe. Bylo to krásné, plné emocí a tak přirozené. Na tento moment jsem čekal celý život a povím vám, že pokleknout před ženou svého života a požádat ji o ruku, je nepopsatelně nejkrásnější pocit, jaký jsem zažil,“ vyznal se tehdy raper na sociálních sítích.

Moderátorka následně v prosinci potvrdila, že je s Vrbovským těhotná. „Tyto Vánoce trávíme s Patrikem ve dvou, ale ty následující už nás bude o jednoho víc,“ napsala Alagič o Štědrém dni ve svém příspěvku na Instagramu.



Moderátorka SuperStar Jasmina Alagič je Slovenka s bosensko-maďarskými kořeny. Do showbyznysu postoupila z modelingu, potažmo z finále Miss Universe Slovenska roku 2009. Vztah s Rytmusem potvrdili v květnu, dva měsíce po jeho rozchodu s Darou Rolins. S tou žil Rytmus sedm let.