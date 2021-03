Matky odmítající očkování dětí mě fascinují, říká Jaroslava Obermaierová

Jak se máte v roce 2021?

Mám se vlastně o něco líp než v roce 2020. To mi nějak nebylo dobře, hlavně v létě. Ale že bych se měla nějak úplně dobře, to nemůžu říci. Velmi na mě působí celá ta současná situace. Je mi líto dětí a starců, hospodských a všech. Nikdo se vlastně nemůže chovat normálně. Kdyby člověk alespoň věděl, že to skončí za půl roku. Ale nevíme nic.

Pomáhá vám, že se zavřete ve své sociální bublině na chalupě?

Tam je to fajn, přece jen má pak člověk blíž k přírodě. Mám tam zvířata, ta mi dělají radost. Pejsek je roztomilý. Napřed se všeho hodně bál. Ale už se tak nějak otrkal, je malinký a krásný. Je to trikolóra, tak tomu říkají, čivava. Já mu říkám čivavo Vašíku. Je dost legrační a dělá mi velkou radost, je to veselý pes. Číča je zase hodně mazlivá. Když jste s těmi zvířaty venku, tak se to snáší lépe. Ale v Praze se necítím moc dobře.

Řeknu to správně, že vás v Praze drží už jen seriál Ulice?

Právě. A sem tam i lékaři. (smích)

Chybí vám muzikály? Účinkovala jste v poslední době třeba v Kvítku Mandragory.

Spíš mi chybí kolegové. Ne že bych za každou cenu musela stát na jevišti. Také mě to baví. Ale hlavně bych ráda viděla všechny kolegy.

Na chalupě se vám stal před třemi lety úraz, při němž vám v lese spadl na nohu strom. Ale vy jste to naštěstí šikovně rozchodila. Psalo se tehdy, že jste s sebou neměla mobil a nemohla si zavolat pomoc…

To byla strašná pomluva, já jsem mobil měla. Někdo vymyslel, že ne, což nebyla pravda. Já bez mobilu fakt nikam nejdu, i když mám tlačítkový, obyčejný. Akorát se mě ptali, proč jsem nevolala sanitku. Ale já jsem volala syna, protože věděl, kam přesně v lese chodím.

Nedovedla jsem si totiž představit, že by mě nějaký saniťák našel na tom konkrétním místě v lese. Takže jsem volala syna, akorát že on nebyl hned v dosahu. Tak jsem si chvíli poležela na kořenech na mechu. Bylo to nepříjemné, protože jsem pak dva měsíce byla mimo všeho.

Přátelíte se s kolegyní ze seriálu Ulice herečkou Zdenkou Hadrbolcovou. Jak ta vnímá momentální situaci? Postěžujete si spolu někdy třeba po telefonu?

Volala jsem jí. Pokud vím, tak Zdenička Hadrbolcová zatím nechce moc mezi lidi a přece jenom se chrání, protože má určitý věk. Asi jí není úplně nejlépe, tak je spíš doma.

Co říkáte na současný systém očkování proti koronaviru?

Heleďte, já jsem trošičku starší generace. Nás očkovali a nikdo se neptal. Prostě jsme se jako děti postavily do řady a dostaly jsme pigáro. Proti čemu všemu? Tetanus, spalničky, tuberkulóza, všechno. A nikdo se nad tím nepozastavoval. O mé generaci, co mám zmapovanou, můžeme říct, že jsme také nikdy nic neměli. Teď k stáru samozřejmě spousta z nás má různé choroby a existují i typy lidí, které se staví proti očkování obecně.

Myslím, že některé vakcíny jsou už docela prověřené a je asi dobré si to dát, když ta možnost samozřejmě bude. Ono to nebude tak jednoduché a nebude to hned. Ale fascinují mě například některé mladé maminky. Viděla jsem v televizi reportáž o ženě, která odmítla dát dítěti očkovat tetanus. Pak si říkám, že takové matky jsou opravdu pitomé. Hodně riskují. Nevím, co kde čtou a jak shánějí informace. Ale myslím si, že neočkovat například proti tetanu je nesmysl.

Jaroslava Obermaierová Vystudovala DAMU. Během studií natočila svůj první film Souhvězdí Panny, díky němuž se stala vyhledávanou a často obsazovanou filmovou i divadelní herečkou.

Hrála ve filmech Žert, Kladivo na čarodějnice, Dívka na koštěti, Smrt stopařek nebo Kameňák. V seriálu 30 případů majora Zemana si zahrála Blanku, druhou manželku hlavního hrdiny.

Posledních 17 let je populární jako „drbna“ Nyklová v seriálu Ulice.

Z nepříliš vydařeného manželství má dospělého syna Jaroslava.

Jak reagujete na různé konspirační teorie a takzvané fake news, na které narážíte?

Já se k tomu moc nedostanu, protože nemám e-mail ani Facebooky. Ani nevím, jak se to všechno jmenuje. Ale sem tam mi někdo něco řekne – tuhle jsem se kvůli tomu pohádala s jedním kamarádem. Je to mladší člověk a ten zas nic jiného nečte. A říká podle mě strašné bláboly. Jestli to má z toho, já nevím. Asi jo. Já chci mít informací co nejvíce. Ale některé spekulace mi přijdou přitažené za vlasy a hloupé.

Snažíte se vyvarovat rozhovorům, u kterých očekáváte nepohodlné otázky?

Já jich zase tolik nedělám. Na co nechci odpovědět, na to odpovídat nemusím. A mám zkušenost, že když si někteří bulvární novináři něco vymyslí, stejně nad tím nemám vládu. Tak je mi to jedno.

Jako třeba ten mobil!

Jako třeba ten mobil. (smích) Ten jsem fakt měla!

