Výrok lidské zrůdy. Celebrity se opřely do Škárky za slova o nedonošencích

„Pořád doufám, že to byl jen nějaký špatný začátek velké kampaně, která má upozornit na toto téma. Jinak to snad ani není možné,“ řekla pro pořad Showtime modelka Renata Langmannová.



„Já sama jsem nedonošená,“ říká Monika Absolonová. Ten příspěvek jsem nebrala osobně. Uráželo mě to vůči všem. Toto může říct jen lidská zrůda,“ míní zpěvačka.

Aleš Háma napsal v reakci na Škárkův příspěvek na sociální sítě ostrý vzkaz. „Myslel jsem, že to slovo takto online nikdy nepoužiji. Ale to krátké slovo začínající na Z a končící na D jsem tam napsal s hashtagem naprosto záměrně. Strašně jsem se vytočil. Teď už ty emoce trochu klidním, když vidím, jakou bouři nevole jeho příspěvek vyvolal,“ popisuje moderátor.



Primácká moderátorka Andrea Antony zavzpomínala na natáčení pro fond Kapka naděje. „Měla jsem tu čest točit s několika předčasně narozenými dětmi. Některé z nich byly zachraňovány skutečně až na pomyslné hranici. Všechny z nich byly naprosto zdravé, šťastné a chytré,“ říká.

Vyjádření bývalého poslance Škárky považuje za šokující i Gabriela Lašková. „Je to nelidské a zrůdné. To je slovo, které jsem velmi dlouho nepoužila, ale myslím, že v tomto kontextu je velmi vhodné,“ myslí si moderátorka.

Také Hanka Kynychová se svěřila, že má sama dvě předčasně narozené dcery. „Předčasně narozené děti nejsou zrůdy. Moje holky jsou krásné, chytré a mají právo na život,“ říká fitness instruktorka.

I obě děti Jana Kříže se narodily v dřívějším termínu. „Asi byly doby, kdy by to někdo považoval za zrůdnost a něco proti přírodě, že se děti narodily až o tolik dříve, jako se to stalo u nás. Myslím si, že to opravdu není na panu Škárkovi, aby toto hodnotil, zda budou děcka v pořádku, nebo ne,“ míní muzikant.

Škárka napsal na svém facebookovém profilu, že předčasně narozené děti „budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží“. „Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ poznamenal. Stát se podle něj „musí probrat a zbavit se zbytečných lidí“. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ vyzval.



Pro pořad Showtime reagoval Škárka na kritiku okolí vyjádřením, že se jen snažil upozornit na tuto problematiku. „Příspěvek jsem psal jako podnět k diskuzi o problematice medicíny a dalších oborů, což předpokládám jako svobodný občan v zemi, kde je deklarována svoboda slova, snad mohu. To, že příspěvek byl formulován expresivněji, bylo cílenou snahou vyburcovat společnost z dlouhodobé apatie. Pokud se můj způsob vyjadřování někoho dotýká, tak se mu omlouvám,“ napsal bývalý poslanec, jehož diskutovaný příspěvek již ze sociálních sítí zmizel.

Škárkovým příspěvkem na sociálních sítích se bude zabývat policie. „Budou to řešit kolegové z Plzeňského kraje. V tuto chvíli nebudeme předjímat, zda se jedná o trestný čin. Vyšetřovatel, který to bude zpracovávat, vyhodnotí závažnost,“ řekl iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Exposlanec Škárka po výroku o nedonošených dětech končí u Vězeňské služby. Po svých výrocích o předčasně narozených dětech se na tom dohodl s šéfem plzeňské věznice, kde pracoval jako vychovatel.

V Česku se ročně předčasně narodí zhruba deset tisíc dětí. Názor, jaký má Škárka, je podle předsedy České neonatologické společnosti Lumíra Kantora výsledkem nevzdělanosti. „I děti narozené ve 24. týdnu se dále vyvíjí naprosto normálním způsobem,“ řekl odborník v rozhovoru pro iDNES.cz.