Jaromír Jágr vysvětlil, proč letos dáváme tolik gólů

„Krásně to popsala jedna slovenská dáma: Já ty vaše zápasy miluji, nemusím se nervovat a strašně moc si to užívám,“ pokračoval legendární hokejový útočník.

„Jak trefné. A užíváme si to všichni! A to díky našemu nároďáku. Od prvního, do posledního,“ vyjmenovává Jaromír Jágr a vyzdvihuje především „naše hokejové gladiátory“.

„S pár z nich jsem stačil prohodit několik větiček a je z nich cítit ohromná chuť to letos dokázat. Pro sebe, pro hokej, pro fanoušky, ale hlavně pro Českou republiku! A cítí vaši ohromnou podporu a nechtějí vás zklamat. Všimli jste si, že dáváme strašně moc gólů? A víte proč? Poradím vám. Koukněte se, o co jsou opřené hokejky našich střelců. O jakou fotografii! Kdo je nabijí? No přece Jarda Jágr!“ uzavřel hokejista s humorem a připojil zmíněný snímek, který včera ještě doplnil vlastnoručně připojeným vzkazem „Jedině zlato!“ a podpisem.



Jaromír Jágr v hledišti Zimního stadionu Ondreje Nepely během sobotního zápasu českých hokejistů s Nory vyvolal velké pozdvižení. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se dočkal skandování svého jména, jako kdyby právě rozhodl finále.

Slavný hokejista se nejprve v žertu nabízel do sestavy kouči Miloši Říhovi, pak předal cenu pro nejlepšího hráče zápasu Michaelu Frolíkovi a nakonec připojil i zmíněný motivační vzkaz na zeď české kabiny.