Připadá mi, že pěstujeme kult ošklivosti, říká Jaromír Hanzlík

„Víte co, já chodím hodně pěšky. Denně ujdu minimálně deset kilometrů, tady mám krokoměr. (podívá se do mobilu) Vidíte, včera to bylo 7,9 a předtím 13,5 kilometru. Když potřebuju někam dál, jedu tramvají a patří už k mé profesi, že koukám kolem sebe. Dívám se a ukládám do paměti. Co já si tam někdy vyslechnu!“ řekl Jaromír Hanzlík.

„Zrovna včera přistoupily tři mladé holky, hezké blondýnky. Princezničky. Zaprvé byly hrozně hlučné. A vulgarismy, které jim šly z pusy, se stydím opakovat.“

Problém mladých lidí podle něj bude v rodičích. Z rodiny totiž přebírají vzorce chování. Svůj díl zodpovědnosti však má celá společnost.

„Mojí vnučce je jedenáct a když jí bylo pět, panoval trend dinosaurů. Po nich přišly příšerky a jiné obludky. Kam se poděly zlatovlásky, pyšné princezny?“ zamýšlí se herec.

„Nezdá se vám, že v dětech pěstujeme vyloženě kult ošklivosti? To platí o celé společnosti. Po ulicích chodí stále více ‚volů‘ a ‚jakobínů‘. Ty vole, já jsem tam jakoby šel a von tam jakoby nikdo vlastně nebyl, vole!“ říká Jaromír Hanzlík pro čtvrteční Magazín DNES.



Přestože herec kdysi měl sklony lidi kolem sebe umravňovat, už to prý nedělá.„Zasáhnu jen v okamžiku, když na sedadle v tramvaji dřepí kluk nebo holka a se sluchátky na uších čumí do mobilu a nad nimi se sotva drží na nohou babička s hůlkou,“ prozradil a přidal ještě jeden zlořád.

„Na svých cestách Prahou často dělám slalom mezi psími exkrementy. Někteří majitelé po svých pejscích ani neuklízejí a další zase za nimi komicky běhají s papírovým pytlíkem a papírovou lopatičkou. Zvířátka miluji, ale ti jejich majitelé... Ale radši toho necháme,“ dodal.