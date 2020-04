Ledecký: Situace dává vládě možnost přehodit výhybku do tuhého socialismu

„Chystali jsme se s rodinou do Špindlu, protože jsme si říkali, že by bylo fajn využít ty hromady sněhu. Ester dostala za olympiádu od Rakušáků skůtr, tak by tam trénovat. Na sjezdovku nás však bohužel nepustí, i když je tam vše zavřeno. Jsme tedy v Praze. Na co mám teď opravdu čas, je hraní na kytaru. Normálně cvičím dvě hodiny denně, teď je to tak šest sedm hodin,“ říká Janek Ledecký v rozhovoru pro pořad Shaker na ÓČKO STAR.

Život v karanténě je podle muzikanta a producenta psychické peklo. Nejvíce mu chybí koncerty. „Do dnešního dne jsem přišel o akustické turné, různé plesy, celkem asi třicet koncertů. Já to vydržím ještě dlouho. Ale lidi z kapely jsou lehce u dna,“ popisuje Ledecký. „Musím říct, že mám úžasného klávesáka Pavla Muchu. Ten má kromě konzervatoře ještě zdrávku a 1. dubna nastoupil do Motola jako zdravotní bratr, aby pomohl a je tedy v první linii,“ říká zpěvák a doufá, že vše se již brzy zlomí.

„Jsem optimista a mám takový kacířský sen. Že to všechno stejně jako předešlý SARS, MERS a další s jarem odejde a zmizí. Třeba se budeme divit. Bojím se, že současná situace dává vládě neuvěřitelnou možnost přehodit výhybku do tuhého socialismu. Už teď k tomu dochází. Na kolena jsme si klekli všichni stejně, ale někteří teď dostanou od státu přidáno a někteří ne. Takže to bude velká diskvalifikace,“ míní Ledecký s tím, že už to raději nechce komentovat.

„O oblasti zrovnoprávnění kulturní scény jsem se už angažoval dost a dopadlo to tak, že jsem kvůli tomu prodal nakonec podíl v Divadle Kalich a odešel jsem na svobodnou cestu autora a producenta,“ vysvětluje.

Zpěvák bydlí s rodinou na Starém Městě v Praze. „Obávám se, že ne všechny hospody současnou situaci přežijí. I když se třeba brzy otevře tak, jak jsme zvyklí, nebudou tu jako dříve turisté. Jak jsou hospody zavřené dnes, tak zůstanou další půlrok, nebo déle a bude se hledat někdo, kdo bude mít tu odvahu se do toho vůbec pustit,“ míní Ledecký.

Premiéru Hamleta v novém obsazení chystá Janek Ledecký na březen příštího roku. Letos v zimě pak muzikant odehraje spolu se svou kapelou a hosty tradiční vánoční turné.



Celý rozhovor sledujte na ÓČKO STAR Premiéru Shakeru s moderátorem Bořkem Slezáčkem sledujte ve středu od 17 hodin. Další díl pořadu pak v pátek ve stejném čase.