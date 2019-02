V Tváři bych nesoutěžil, znám svoje limity, přiznal Janek Ledecký

„Jsem. Zrovna letěla do Švédska, kde začíná mistrovství světa. Pojede tři závody, sjezd, superG, super kombinaci,“ pochlubil se pyšný tatínek, který s Ester naposledy probíral recepty. Ovšem ne ty na vítězství. „Myslím, že to bylo něco kolem vaření. Ester bydlí u nás v domě v jiném patře, a tak jsme si přes intercom vyměnili recepty.“

Janek Ledecký má na svém kontě hned několik úspěšných muzikálů. Aktuálně se v Divadle Hybernia hrají Iago a Galileo.

„Když sem dopisoval Hamleta, tak mi bylo jasné, že budu psát další a hledat další téma. Trvalo mi to dva roky, než jsem přišel na to pravé. Inspirovala mě kniha Petra Síse. Potom jsem se zavřel na rok do knihovny a dohledával historické souvislosti a souvislosti pro vystavení příběhu,“ řekl o Galileovi hudebník, který na Hamletovi spolupracoval s americkým režisérem. „To byl Robert Johnson, který mě přemluvil, abychom dramaturgicky upravili Hamleta. Tu překopanou verzi koupili Korejci a Japonci. Takže mého Hamleta už viděl víc než milion lidí po celém světě.“

Kromě zpívání, hraní a samozřejmě fandění dceři Janka Ledeckého zaměstnává i porotcování v show Tvoje tvář má známý hlas. Má za sebou už pět řad.

„Když jsme do toho šli na začátku, tak jsem tomu moc nevěřil. Ale nalákali mě na Jakuba Koháka, který společně se mnou usedl v porotě a na účinkující Ivanu Chýlkovou, se kterou mám první duet se Žentourem. Takže jsem věděl, že to bude stát za to. Třeba já bych soutěžit nešel, znám svoje limity. Bohatě mi stačilo těch několik čísel, které jsme předváděli jako porotci,“ uvedl na Rádiu Impuls a prozradil i největší zážitek se soutěžícími. „Doteď se nemůžu vzpamatovat z toho, jak mi Adam Mišík coby Miley Cyrus skončil v klíně.“