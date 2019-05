Trému jsem nikdy neměl, bojím se spíše selhání techniky, říká Ledecký

Zpěvák, kytarista a skladatel Janek Ledecký tvrdí, že z divadelních premiér jako takových nikdy nervózní není. Pokaždé má však strach z toho, že přijdou nečekaně technické závady.

Nejhorší zážitek má prý z divadla Kalich, kdy hrál v teprve dvanácté repríze Hamleta. Během přestávky se tehdy rozbil celý digitální pult. „Zvukař klečel tehdy se šroubovákem u hlavního zesilovače a podle potřeby zvyšoval a snižoval zvuk. Tak jsme tehdy odehráli celou druhou polovinu představení,“ vzpomíná zpěvák.

Janek Ledecký má na svém kontě hned několik úspěšných muzikálů. „Když sem dopisoval Hamleta, tak mi bylo jasné, že budu psát další a hledat další téma. Trvalo mi to dva roky, než jsem přišel na to pravé. Inspirovala mě kniha Petra Síse. Potom jsem se zavřel na rok do knihovny a dohledával historické souvislosti a souvislosti pro vystavení příběhu,“ říká o Galileovi hudebník, který na Hamletovi spolupracoval s americkým režisérem.



„To byl Robert Johnson, který mě přemluvil, abychom dramaturgicky upravili Hamleta. Tu překopanou verzi koupili Korejci a Japonci. Takže mého Hamleta už viděl víc než milion lidí po celém světě,“ dodává Ledecký.



Muzikant se letos také vydal na své první akustické turné. Hrát bez elektroniky mu prý dovolilo hledat v písničkách další vrstvy. „Písnička v akustické verzi je vlastně svlečená donaha. Ne každá skladba to vydrží a obstojí,“ říká zpěvák.

Hned po akustickém turné začne Ledecký vystupovat na letních festivalech. Tam se bez elektronických nástrojů již neobejde.