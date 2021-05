Dnes je v Česku větší totalita, než byla za totáče, myslí si Janek Ledecký

„I když jsem optimista, nacházím k tomu v poslední době stále méně důvodů. Stále vyhlížím světlo na konci tunelu a pořád nic. Bojím se, aby se z toho nestal precedens. S tím, že nám povolí koncerty a akce za podmínky, že se budeme všichni do zpitomění dokola testovat těmi antigenními testy, které nakoupili,“ říká Janek Ledecký v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.



„Na ministerstvu zdravotnictví si myslí, že tohle bude cesta. Ale já se nechci do smrti testovat, kamkoliv půjdu. Do hospody, k holiči, na koncert, do divadla. To opravdu není cesta,“ míní muzikant s tím, že má strach z jedné věci.

„Jsme v centru Evropy a nemůžeme si dovolit udělat něco jiného než její zbytek. Navíc je tu třetina populace, kterou ta mediální masáž vyděsila natolik, že už nikdy nepůjdou do kina a do divadla. Právě tito lidé volají po tvrdých restrikcích a lockdownu,“ myslí si Ledecký.

Zpěvák přišel kvůli restrikcím v době pandemie o veškerou práci. „Kultura je dnes na poslední odstavné koleji. A není ani signál a náznak toho, že by se to brzy mělo změnit. Chci si uchovat nějaký svůj způsob života, na který jsem byl zvyklý,“ vysvětluje.

Podle Ledeckého dnes nejen umělci přicházejí o své svobody, které si vybojovali. „Necháme si postupně ukrajovat jednu po druhé a co je horší, začínáme si na to zvykat. Je tu větší totalita, než byla za totáče. A celé je to zastřené tím, že musíme chránit rizikovou skupinu. Pojďme je tedy všechny naočkovat. A v tom momentě nebude už důvod, proč nás ostatní a celý zbytek světa vydírat,“ říká muzikant, který získal v nedávné online anketě titul Největší dezinformátor.



„Je to celé opravdu absurdní kauza. Jestli mě tato parta takto označí... Jsou to lidé, kteří jsou někde pod mými rozlišovacími schopnostmi. Nechci se tomuto tématu ani věnovat, protože mi to bere dobrou energii na psaní projektů a muziky. V ten moment, kdy jsem se to dozvěděl, mě to samozřejmě naštvalo. A tak jsem volal Danovi Landovi. Ten byl zas naoko naštvaný, že titul dezinformátor měl mít on,“ dodal Janek Ledecký.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.