Mým cílem je být zdravá a dožít se stovky, přeje si Jana Švandová

„Oslavy mých narozenin byly v přátelském duchu, a to ne ve Varech, ale v Mariánkách. Já už žádné pompézní oslavy nebudu dělat. Těch už bylo dost,“ přiznává Jana Švandová.

Za své nejzásadnější životní jubileum považuje padesátiny. Jejich oslavy byly velkolepé. „Tehdy jsem si říkala, že půlstoletí je za mnou a že snad následující půlstoletí bude ještě intenzivnější. To si pak člověk říká ‚tak schválně, jestli se dožiji té stovky‘,“ říká herečka.



A právě stoletého věku by se prý bez jakékoli nadsázky jednou opravdu ráda dožila. „Musím říct, že jsem tuhle viděla fotku Michaela Douglase s jeho tatínkem Kirkem. Tomu je již sto čtyři let a šel vedle něj hezky s hůlkou, drželi se za ruce. Bylo to dojemné foto. Takže pokud bych to takto zvládla i já, tak to by se mi moc líbilo. Ale vždy je důležité i to, aby člověk byl zdravý,“ říká Švandová, která prý má život moc ráda.



Šťastná je nejen v manželství, ale i v roli babičky. „Teď zase odjedou na prázdniny do Anglie za anglickou babičkou, tak se mi bude po nich stýskat,“ dodává Jana Švandová s tím, že na oslovení babička je pyšná.



Sama se prý velmi těší na letní dovolenou. Tu odstartovala začátkem července na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde je Švandová každoročně jednou z nejvýraznějších osobností. Mimo návštěv filmových projekcí zde také ráda chodí hrát golf.

Jana Švandová s vnučkami

„Letos jsem přijela jen na tři dny. Ale viděla jsem tři krásné filmy, stihla jsem i párty. Karlovy Vary mám ráda, festival je pro mě srdeční záležitost. Jezdím tam od té doby, co se pan Bartoška stal ředitelem festivalu a převzal festival pod svá křídla. Je pro mě velká čest, že mohu být jeho součástí,“ popisuje herečka.



Největší radost dělá Janě Švandové fakt, že sem jezdí stovky mladých lidí, kteří se zde baví a užívají si. „Právě i to k tomu patří, ta mladá atmosféra, spousta diváků a lidí, na kterých je vidět, že tento festival mají opravdu rádi a to je hlavní. Každý, kdo sem přijede, si zde najde to své. V tomto je karlovarský festival opravdu velkým unikátem,“ říká.



Od středy je herečka již v Mariánských Lázních, kde prý bude jen odpočívat. „Musím se pochlubit, protože Mariánské Lázně mě oslovily, jestli bych se stala jejich ambasadorkou. To jsem s potěšením přijala, takže tu nyní budu trávit pár dní. Je to tu pro mě spojené hlavně s golfem, což je můj oblíbený sport. Pak pojedu na chalupu,“ dodala Jana Švandová.

