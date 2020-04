Jana Švandová místo diet běhá do schodů. A manžela si už chce nechat

Dostala jste roli v Divadle Kalich po boku Pavla Zedníčka ve hře Lakomec. Vypadá to na další roli potvory...

Přesně tak. Záporné role se vždycky hrají líp než ty kladné, tam se herec může vyřádit. V Lakomcovi využívám toho, že jsou lidé hamižní, podezíraví, plní obav, nereálných očekávání, ale i toho, že touží po lásce. Ovládám jejich osudy a životy a za peníze jim dohazuju partnery. Na jevišti si to moc užívám, navíc s Pavlem jsme spolu naposledy hráli ve škole, ani nebudu počítat, kolik let už to je.