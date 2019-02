Preissová slaví zlatou svatbu. Na dlouhé manželství nejsou rady, míní

„Na to nejsou rady. Jenom podle sebe můžu soudit, že člověk musí rozlišovat ve vztahu podstatné a nepodstatné věci. Aby si měli oba pořád o čem povídat, a aby se spolu smáli. Humor je láska. Humor je život. To my s tím mým mužem máme, my se mlátíme smíchy celý život,“ řekla Jana Preissová pro primácký Top Star magazín.

Herečka má s manželem dva syny Jana a Martina, od kterých má už čtyři vnoučata. Přiznala také, že s dětmi se v oblasti moderních technologií nemůže srovnávat.

„O tom já nevím nic. Opravdu. O tom ví moje vnoučata. Minule radila dědečkovi: Tohle zmáčkni dědo, zmáčkni tohle. A to jsou desetileté, osmileté děti. Já vůbec nevím, co je internet, Facebook. Umím akorát zavolat na mobilním telefonu, přijmout hovor. Už jsem se dokonce naučila psát zprávy, ale neumím udělat dlouhé í, ani háček. Ale mně to stačí,“ dodala se smíchem.

Jana Preissová se po letech vrací k filmu. Nový snímek, který má zatím dva pracovní názvy Vánoce budou a Blíž ke hvězdám, má premiéru letos 14. listopadu. Herečka hraje milující babičku a jejím filmovým manželem, s nímž žije přes 50 let, je Bolek Polívka.

V Národním divadle zase Janu Preissovou čeká v únoru premiéra představení Kytice, konkrétně balada Zlatý kolovrat.