Na plastiku nepůjdu. Prostě vypadám tak, jak vypadám, říká Plodková

V představení Mýcení Divadla Na zábradlí hraje Jana Plodková „nejlepší“ spisovatelku na světě, ze které sebevědomí jen číší. Herečka s tím však v minulosti měla problém. Ona si to své musela pěstovat.

„Myslím si, že je to docela práce dobrat se během života k nějakému zdravému sebevědomí, kdy už člověk neřeší, jak vypadá, nebo že mi nevyšel nějaký casting, že se nějaké představení nepovedlo. Tato léta už mám za sebou,“ řekla. „Už se tím opravdu nezaobírám. Prostě vypadám tak, jak vypadám. Rozhodně to plasticky měnit nebudu. Nikdy. Já se bojím injekcí, takže to mám vyřešené dopředu.“

Herečka dodala, že o sobě neumí říct, v čem je nejlepší. Prozradila také, že se dívá na své výkony ve filmech a seriálech.

„Dívám se na sebe už jenom z pracovního hlediska. Protože mě vždycky zajímá, jestli to, co jsem měla na mysli, se mi podařilo převtělit do role,“ uvedla Plodková, která momentálně hraje například v seriálu Černé vdovy po boku Jitky Čvančarové a Lucie Siposové. „Tady ta kombinace nás tří je úplně výborná a hrozně mě to s holkama bavilo. A baví mě se na to i koukat.“