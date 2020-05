10:20 , aktualizováno 10:20

Pětadvacet let hraje na scéně proslulého Dejvického divadla, ale kouzlo popularity objevuje až poslední dva roky, kdy vstoupila do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. V roli nekompromisní šéfky záchranky na sebe okamžitě strhla pozornost televizních diváků, ale s tempem nekonečného seriálu se Jana Holcová (45) stále ještě sžívá, takže za pauzu způsobenou koronavirem je vděčná. „Nevím, co si počnu, až ta krize skončí,“ směje se herečka.