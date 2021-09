Schovej ty kozačky, volávali na mě, vzpomíná herečka z My všichni školou povinní

Pocházíte z venkova?

Vlastně ano. Měla jsem nádherné dětství s prarodiči. U nich jsem se učila starat o králíky, prasata, taky plít záhony. Zažila jsem třeba i zabijačky. Dodnes mám skvělou maminku, odmala mi hodně četla. Měla jsem i prababičku v Sedleci, která mi četla ještě víc. Vyprávěla mi také o Bohu, biblické příběhy, brala mě do kostela. Byla věřící člověk, katolička. Díky ní jsem začala přemýšlet o duchovních hodnotách. Měla i velký klavír. Byly to krásné časy. V Sedleci jsme bydleli do mých dvou let. Pak jsme se přestěhovali do Benátek nad Jizerou. Moje dětství by vydalo na knížku.

Já si při té scéně vzpomněla, jak mi zemřel tatínek ve 33 letech na Hodgkinovu nemoc. Začaly mi téct slzy a já pochopila, že herectví není jen o slovech. Jana Havlatová