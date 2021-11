Pět mužů, osamělost a zákeřná nemoc. Podivná hra osudu Jany Dítětové

Jsem zloděj. Kradu. Všechno, co na jevišti dělám, je odkoukané. Plzeňská rodačka představovala to, čemu se říká přirozený talent. Už jako malá dělala baletní krůčky a bez dechu sledovala herce, kteří vystupovali v sále tatínkovy hospody. Když do jejich schránky pošťák omylem vhodil cizí dopis, maminka ho hbitě otevřela a našla v něm pozvánku pro malou dívku na zkoušku do plzeňského divadla. Neobtěžovala se s hledáním skutečné adresátky. Místo toho tam odvedla Janu, která roli skutečně dostala a stala se nejmladší herečkou široko daleko. Podivná hra osudu právě začala.

Myšlenkám s pečetí srpu a kladiva tenkrát věřila i Jana. Herectví brala jako službu lidu.