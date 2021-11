VIDEO: Werich natáčel bondovku. Přeobsadili ho, ale záběry ve filmu zůstaly

Prý jenom pět natáčecích dnů na konci října a v listopadu 1966 byl Jan Werich zloduchem Ernstem Stavro Blofeldem v chystané bondovce Žiješ jenom dvakrát (You Only Live Twice). Pak produkce roli přeobsadila.

Přitom se Werich na filmování s mladým Seanem Connerym dost těšil. Svědčí o tom dopisy psané Jiřímu Voskovcovi do Ameriky. „To je tak. Ozval se z čistého nebe hlas pana Salzmanna, Brita, takto poslední dobou producenta Jamese Bonda, jestli prý jsem volný, že by mě nutně potřeboval na šest týdnů do filmu po boku přítele 007. A hned a teď a okamžitě,“ sděloval Werich svému někdejšímu parťákovi. „Já bych se totiž posral radostí být jednou z postav těch pohádek Iana Boženy Němce Flemminga,“ dodával s humorem Werich.