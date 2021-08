Každý z nás má v sobě spoustu temných míst, říká herec Jan Šťastný

Jak se připravujete na role? Učíte se texty z tabletu, telefonu, nebo klasicky z papíru?

Z papíru. I když si čtu, potřebuju mít knihu, abych si v ní mohl listovat. A stejně to mám s divadelními nebo seriálovými texty. Přijdou mi sice elektronicky, ale vytisknu si je, abych je měl v ruce a mohl si dělat poznámky. Někde jsem četl, že lidská paměť zčásti funguje jako elektronika. Hlubokou paměť si prý vytvoříte tak, že si text, který máte před sebou, očima vyfotíte. Rolujete-li po displeji chytrého telefonu nebo tabletu a jezdíte pořád nahoru a dolů, pak to mozek nebere. U divadelních textů, které jsem se učil dříve, dodnes přesně vím, kde je replika, která mi vypadla. Jenom si v duchu najdu to místo, kde to bylo, a ona mi pak naskočí. Zatímco obsah článků v mobilu už si další den nepamatuji. Vypadá to, že jsem staromilec, ale v tom to není. Mám jen ověřeno, co na mě funguje lépe.

Zachovejte si čistotu co nejdéle. Založte si generační divadlo. Dělejte věci s přesvědčením. Až vám pak začnou chodit složenky, pochopíte, proč hraju v seriálech. Jan Šťastný