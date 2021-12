Jan Punčochář promluvil o tetování I Love Brno, hubnutí i české kuchyni

„Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být v televizi a mluvit před kamerou. Předtím jsem si to vůbec nedokázal představit. Bylo to pro mě nové a ze začátku jsem docela hodně trpěl. Nervozita, strnulost před kamerou a podobně. Když na tebe míří devět kamer, je to úplně jiný stres, než stát v kuchyni a bavit se s hosty,“ říká v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU Jan Punčochář.

Spolumajitel české restaurace U Matěje podnikatelsky náročné období šíření koronaviru plné restrikcí zvládl a nezkrachoval. „Máme výhodu v tom, že je nás padesát jedna akcionářů a nemáme žádnou půjčku. Hospoda je zatím plná, lidé se vrací, takže to asi děláme dobře,“ říká šéfkuchař.

Mnoha hosty oblíbené nezdravé klasiky české kuchyně se podle Punčocháře dají nabídnout v lehčí variantě. „I čuňárna, jako jsou smažené věci, se dá udělat relativně zdravě. Třeba olomoucký tvarůžek naplněný uherákem a osmažený v trojobalu ve friťáku, to je prostě opravdu čuňárna. Ale občas je to dobré,“ směje se.

„Když dělám omáčku a zahušťuji ji jíškou, je nutné ji pořádně povařit, aby to bylo dobře stravitelné. A aby k tomu nebylo šestnáct knedlíků, ale třeba jen tři,“ říká s tím, že doba se změnila. „Dnes už každý kouká na to, jak vypadá, a nechce si, jak se říká, po obědě jít lehnout. Aspoň myslím,“ dodává Jan Punčochář, který v uplynulých dvou letech výrazně zhubl.

„Hubnu už snad přesně čtyřicet dva let. V poslední době jsem zhubl, ano. Dodržuji životosprávu, už dva roky se snažím pětkrát týdně běhat osm až deset kilometrů. Spíš než jídlem se váhu snažím udržet sportem. Přiznávám, že to nenávidím a dělám to jen proto, abych se cítil dobře. Chodím běhat většinou sám, někdy se psem, občas s manželkou. Snažím se váhu hlídat, ale vím, že vyžle ze mě nikdy nebude,“ říká.

Během rozhovoru promluvil šéfkuchař také o prohrané sázce v televizním pořadu, kvůli které si měl nechat na rameno vytetovat nápis I LOVE BRNO. „Tetování jsem měl, ale byl to fejk. Měl jsem to na sobě asi čtrnáct dní, nemohl jsem to smýt. Jako rodilý Sparťan bych se s takovým tetováním nemohl klukům ani podívat do očí,“ vysvětluje.

Na to, zda má opravdu tetování, se ho prý po vysílání zeptalo jen na Instagramu přibližně tři tisíce lidí. „Dělo se to i v normálním životě. Seděl jsem s rodinou v hospodě na řízku, a než jsem ho dojedl, zeptali se mě na tetování s Brnem nejméně čtyři lidé z hostů i personálu. Všem pokorně říkám, že ho nemám. Proti Brnu nic nemám, ale přece jen jsem se narodil v Praze,“ dodává se smíchem Punčochář.

