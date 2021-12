Přestaňte stárnout, začněte žít! vzkazují Eva Hrušková a Jan Přeučil

Právě začal advent. Co pro vás toto období znamená?

Eva: Oba máme Vánoce moc rádi, jsou to pro nás rodinné svátky, úžasná příležitost potkat se všichni. Dopoledne se sejdeme u nás a navazujeme na tradici, kterou jsme dělávali před covidem, že jsme chodili společně na brunch (anglické označení pro jídlo pozdního rána nebo časného dopoledne – pozn. red.). Když to loni nešlo, objednali jsme si nejrůznější dobrůtky k nám domů a sešli se tam. Bylo to moc fajn.

Herec by měl podle mého názoru být zhmotněním kultury. Dnes jsou kolikrát špinaví, zapáchající, neoholení, nemají upravené vousy... Jan Přeučil