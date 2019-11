Za Honzu se modlili na manifestacích, vzpomíná Kačer na nehodu Potměšila

Vraťme se do období posledních týdnů před revolucí. Co jste si mysleli o síle režimu? Dávali jste bolševikovi rok, maximálně dva? Nebo jste nevěřili, že se pádu komunismu dožijete?

Potměšil:Pro mě to bylo horečné období intenzivní práce. S panem Kačerem jsme zkoušeli Sbohem, Sokrate. Zároveň jsem zkoušel Romea a Julii a do toho ještě malou roli v Tovaryšstvu Ježíšovu v Divadle na Vinohradech, kde už jsem měl v té době trvalé angažmá. Do toho všeho jsem 2. listopadu promoval na DAMU, takže jsem dění vnímal lehce zastřeně. Ale už v lednu 1989 jsem se účastnil Palachova týdne. A už tehdy jsem měl velmi příjemný pocit, že se lidé přestávají bát, že společnost se nadechuje. Poprvé mě napadlo, že věčně tu ten režim být nemusí.