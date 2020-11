Pořád si hlídá, kolik toho snědla, prozradil Onder o přítelkyni Otáhalové

Jan Onder o tanci i vaření

Jak jste spolu začali tančit?

Natálku mi přihrála její babička.

(Natálie: Moji prarodiče vedli taneční školu a Honzu hodnotili jako porotci na soutěžích.)

Ano, tak tahle babička, kterou znám celý život, se přišla do Ypsilonky podívat na moje představení. A po něm se mě zeptala: „Víš, ta naše Natálka nemá partnera, nevěděl bys o někom?“ A já jsem zrovna s nikým netančil a přitom jsem chtěl. Jediné, co mě u Natálky trochu odrazovalo, byla její výška; zdála se mi hodně vysoká.

Co jste se od sebe naučili?

Když spolu dva hotoví tanečníci začnou tancovat, vzájemně se ovlivňují a tím se i učí. Od Natálky jsem se naučil jinému přístupu. Na rozdíl ode mne tolik neřeší techniku. Já jsem typově malý, trochu svalnatý a rychlý, zatímco Natálka flexibilní a elastická. Ona se zase ode mne učí dynamice.

Kdy se hádáte?

V takovém tom pravém smyslu jsme se asi ještě nepohádali, spíš míváme menší nedorozumění. To jsme pak oba nejistí a divně na sebe koukáme. Posledně třeba kvůli tomu, že jsme nakoupili jídlo a každý z nás se rozhodl, že z toho uvaříme něco jiného. Já se těšil na to, že jí udělám, co chci já, Natálka pro změnu to, co chce uvařit ona mně. Bylo kvůli tomu trochu dusno.

(Natálie: Ale jídlo bylo nakonec dobré!)

Jan Onder Tanečník, choreograf a moderátor se proslavil díky StarDance. Dvakrát se svými partnerkami zvítězil, jednou skončil druhý. Děti ho znají z televizního pořadu Taneční hrátky s Honzou Onderem. Působí v divadelním Studiu Ypsilon jako herec a choreograf. S Natálií vede kurzy tance pro dospělé. Věnuje se i moderování a zpěvu.

Našel jste si ve StarDance přátelé?

Ze všech mých tanečních partnerek se staly dobré kamarádky. S Taťánou Kuchařovou si napíšeme, s Danou Batulkovou i s Katkou Baďurovou si často voláme, navštěvujeme se a taky spolu nadále vystupujeme. Je to neuvěřitelné, už je to dvanáct let a my pořád s Danou obrážíme plesy a nejrůznější večírky. K tomu se často přidá Katka a vyrážíme tančit ve třech. To jsou pak holky v převaze a dělají si ze mě legraci. Ne všechny páry to tak mají. Pro některé byla StarDance jenom etapa, která skončila.

Co vy a tvorba pro děti?

Taneční hrátky měly v České televizi úspěch, teď se reprízují některé díly, ale další se nechystají. Pohrávám si s myšlenkou, že bych si založil YouTube kanál a pokračoval v lekcích pro děti tam. Teď to zrovna připravuji. Bral jsem to pomalu jako zázrak, když jsem přijel do Ostravy, do Liberce, do Brandýsa, děti všude po republice pořad znaly a platily na ně stejné fóry. Tak jsem si řekl, že je o to nechci dál ochudit.

Co prozradíte na Natálii?

Nejí maso a pořád si hlídá, kolik toho snědla. Je na sebe hodně přísná a zároveň opatrná. Jo a neumí používat ručník. Když večer usedne po sprše k televizi, má obvykle úplně mokré pyžamo.

Natálie Otáhalová o StarDance i hraní

Jak jste se dali dohromady?

Jak už to tak bývá, asi přeskočila jiskra. Mám zásadu, nebo spíš měla jsem, že s tanečním partnerem nechci chodit. Takže jsem do toho s Honzou šla opravdu jen s tím, že budeme společně tancovat – nic víc, nic méně. To, že spolu nakonec jsme i v osobním životě, ani jeden z nás neplánoval.

Natálie Otáhalová Tanečnice a herečka si v poslední řadě StarDance s hercem Matoušem Rumlem vytančila druhé místo. Je desetinásobnou mistryní republiky v latinskoamerických a standardních tancích, reprezentovala i na mistrovství světa a Evropy. Tanci se věnuje od pěti let. Po maturitě na gymnáziu je studentkou Vyšší odborné školy herecké v Praze.

Co vás kromě tance spojuje?

Rádi společně trávíme čas kdekoli, baví nás cestovat. Poslední dobou hodně po republice, když teď řádí covid, což je pro mě docela novinka. Dosud jsem Česko moc probádané neměla. Sledujeme spolu filmy, to nám myslím taky docela jde. Vlastně cokoli, co je spojené s odpočinkem, i když musím říct, že Honza zrovna moc odpočívat neumí.

(Jan: Taky spolu chodíme běhat! A párkrát jsme zavítali i do posilovny.)

Proč nežárlíte na přítelovy partnerky?

Protože to k tanci patří. Stejně jako ajťák potřebuje ke své práci počítač nebo zedník to svoje náčiní, tanečník se neobejde bez partnerky. V tom jsme s Honzou zajedno.

Jaké bylo StarDance?

Tancovala bych znovu moc ráda. Když jsem na to dřív koukala doma, říkala jsem si, že to je docela prosté. Vždyť ti profíci nemůžou jet na tisíc procent jako na soutěži, to by zastínili celebritu. Jenže pak jsem zjistila, že to tak jednoduché není. Třeba psychicky je to mnohem náročnější než kdejaká soutěž. Navíc nejde o mě, ale o osobnost, s níž tančím. Jako bych pečovala o miminko, kterému musím všechno předat a dělat tak, aby to jemu vyhovovalo. S Matoušem Rumlem díky tomu vzniklo přátelství, které – jak teď cítím – potrvá do konce života.

Co vaše herecká dráha?

Stát se herečkou byl můj dětský sen, ale kvůli tréninkům mi nezbýval čas na dramaťák. Později už mě ani nenapadlo, že bych dělala něco jiného než tanec. Ale když jsem se nedávno rozmýšlela, na jakou vysokou školu jít, řekla jsem si, že bych se mohla pokusit si ten sen splnit. Už během StarDance jsem si zahrála menší roli v seriálu Honzy Hřebejka a čeká mě další. Kvůli současné situaci se natáčení posunulo.

Za co Honzu obdivujete?

Honza je schopný si na den napráskat takových věcí, že má plán na každou minutu. Je známý tím, že přijde občas trochu pozdě, ale stíhá toho neskutečně. A já pořád nechápu, jak to dělá. Domluví si třeba dvě vystoupení za večer, každé na druhém konci republiky, a zvládne to.

(Jan: Když jsem ve StarDance tančil s Danou Batulkovou, tak mi asi po dvou týdnech řekla: „Hele, ty máš vrtulník?“ Pravda, jsem asi trochu hyperaktivní.)

16. prosince 2019