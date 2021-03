Vařit pro sebe samotného mě nebaví, říká hvězda seriálu Božena Jan Nedbal

Setkáváme se v Hostinném na natáčení filmu Poslední závod, který pojednává o duu Hanč a Vrbata. Jak byste popsal svou roli?

Hraji Josífka Faustauera, což je z těch závodníků ten úplně nejmladší, který během posledního závodu také skoro umrzne. Ale naštěstí ho najdou a odnesou do Labské boudy, kde se z toho dostane a odnese si jen omrzliny. Je to blízký přítel Hanče. Ten se ho ujal, protože Faustauer je po něm asi největší naděje na to, aby v tom závodě vyhrál Čech. To je to nejdůležitější, o co tam jde. Hanč ho trénuje a jsou si dost blízcí.

Dostal jste hodně materiálů k nastudování tohoto tématu, nebo jste to musel řešit formou samostudia?

Ono tam toho tolik k zjišťování není. Existuje film z 50. let, který se jmenuje Synové hor. Když si člověk odmyslí tu komunistickou propagandu a podivně ideologicky vykreslené charaktery, tak je docela hezký. Vidíte, jak závodníci v kostýmech tenkrát běžkovali. My herci jsme měli různé tréninky na dobových běžkách. Někteří se chodili i otužovat, což já jsem bohužel nemohl, protože jsem zrovna v té době pracoval na něčem jiném. Nijak extra jsem si o tom nečetl. Měl jsem o tom povědomí už z dřívějška, je mi to blízké.

Jaký máte osobně vztah k horám?

Skvělý, protože mě na hory maminka brala už odmalička. Jezdili jsme na běžkách a já i na snowboardu. Myslím, že jsem naštěstí docela obstojný běžkař.

Absolvoval jste i někdy nějaké závody na sněhu?

Ne, to jsem neabsolvoval.

Působíte i jako host činohry Národního divadla, zlomilo vám srdce to, co se teď děje, že je kultura ve všech směrech jaksi zamrzlá?

Mně spíše zlomilo srdce to, když jsme museli odderniérovat představení úplně bez lidí. Čistě jsme si to jen digitálně natočili, sestříhali tak, aby to bylo pro diváka zajímavé. Pak se na to člověk podívá jen tak v televizi, tak to mě mrzelo. Že jsme si to nemohli odehrát tak, jak to má být.

Přijde vám jako vaše osobní plus, že nejste jen hercem divadelním, ale máte to štěstí, že můžete fungovat i před kamerami?

To asi záleží na tom, co od toho člověk chce. Protože jsou lidi, které baví jenom divadlo a film je vůbec nezajímá. Já mám to štěstí, že mě baví oboje a ve všem se teď vyžiji. Tedy v divadle momentálně ne, protože je zavřené. Ale kdyby všechno bylo tak, jak má být, tak jsem spokojený.

Já na to narážel kvůli ekonomické situaci. Spousta lidí v divadelní branži si musela utahovat opasky či hledat nové zaměstnání. Vy sám jste spořivý člověk?

Já? (smích) Ne. Já jsem si dokonce už musel najít finančního poradce, aby mi vůbec vysvětlil nějakou finanční gramotnost, protože jsem na tohle úplně otřesný.

Za co nejraději utrácíte?

Za jídlo. Jsem už tak strašně líný, že ani nevím, kdy jsem naposledy použil kuchyň. Zvlášť když je člověk pořád v práci a přijde domů večer. Pak už jen okamžitě otevírám nějakou aplikaci a objednávám si jídlo.

Obdivujete ty, co umí vařit, nebo je pro vás příprava jídla ztrátou času u plotny?

Spíš nemám motivaci. Tím, jak žiji sám, tak se mi úplně nechce vařit pro mě samotného. Když můžu pro někoho vařit, to mě baví, to ano.

Objevujete se také v seriálu Sestřičky. Přijde vám, že díky tomuto projektu je vaše popularita větší, než bývala?

Předtím mě nikdo neznal a Sestřičky popularitě určitě pomohly. Pak se vysílaly seriály Herec a později Božena, takže se to tak hezky potkalo. Kdyby nebyl lockdown, tak je v kinech i film Zpráva, který jsme dělali s Petrem Bebekem, premiéra musela posunout. Změnilo se toho dost.

Anna Kameníková jako Božena Němcová a Jan Nedbal jako Václav Bolemír Nebeský v sérii Božena (2021)

Čím si vysvětlujete, že lidé nejvíce slyší na tváře z obrazovky a ne na ty, které podávají dechberoucí výkony na divadelních prknech?

Protože do divadla se musí dojet a televizi má každý doma a může u toho žehlit. Je to prostě nenáročné. Stačí si k tomu sednout a koukat.

Když vy sám chcete relaxovat, tak na co se podíváte?

Mám strašně rád japonské anime, takže koukám hodně právě na to.

A jmenovitě? Nějaké seriály?

Teď jsem znovu dokoukal seriál Fullmetal Alchemist, to mám strašně rád. Pak mám hrozně rád i Death Note, to jsou taková velká známá jména. Netflix je dobrý v tom, že zásobuje diváka celkem často čerstvým materiálem. Já si vlastně ani nepamatuji, jak se některé ty věci jmenují, protože je to většinou napsané v japonské abecedě, takže občas netuším. A je mi to vlastně nějak fuk.

Když jste říkal, že jste lehce marnivý, pohltí vás někdy vlna nákupů merchandisingu spojeného s animovanými seriály?

Tak to ne. Mám strašně rád Mijazakiho a vůbec studio Ghibli. Jednou jsem si z Japonska objednal plakát z filmu Princezna Mononoke a ten mám schovaný, že si ho zarámuji. Ale jinak utrácím za merch spíše na koncertech, ale to teď také není, takže jsem si na sebe dlouho nic nekoupil. Většina triček, co mám, jsou nějaké s kapelami.

Po kom z umělců, na které jste chodil, se vám stýská?

Vzhledem k tomu, že chodím na úplně neznámé blackmetalové kapely, tak ani nevím, co bych mohl říct. Naposledy jsem byl na Sum 41. Ale to jsem šel tak jako z nostalgie. Poslouchal jsem to, když mi bylo čtrnáct a jezdili jsme přitom na skejtu. Tak jsem je chtěl vidět, než třeba umřou, nebo se rozpadnou, protože už jim také dávno není patnáct.

Kdybyste se v životě ještě mohl někam posunout, nebo na sobě něco zlepšit, co by to bylo?

Bylo by fajn, kdybych se naučil šetřit ty peníze. (smích)

Nedávno se konalo předávání cen Český Lev. Měl jste vybraného nějakého favorita?

Zrovna Herec, ve kterém jsem hrál, měl sedm nominací. Takže tomu jsem moc držel palce. Stejně tak Šarlatánovi a Krajině ve stínu. Bohužel jsem ty filmy neviděl, protože jsem si na ně chtěl zajít do kina. Jsou určité tituly, které je určitě lepší vidět v kině.

A co vaše osobní ambice a ocenění?

Takhle já asi orientovaný úplně nejsem. Pro mě je nejlepší ocenění to, že stále přichází nová práce. Což znamená, že to asi někam směřuje. Takže si to užívám a snažím se být vděčný a skromný.