Rád bych jednou dělal velké romské projekty na úrovni, říká Jan Bendig

„Já, brácha Marcel a můj manažer a partner Lukáš Rejmon jsme rozjeli vlastní YouTube kanál ROMFLIX. Děláme například seriál Ďábelské cikánky, nebo Roma Place. Lidi to baví a už jsou zvyklí, že každý týden vychází něco nového,“ popisuje Jan Bendig na úvod rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou.



„Nejdříve to byla spíš sranda, natáčeli jsme na foťák, co jsme našli doma. Mělo to velký úspěch, tak jsme si řekli, proč to neudělat trochu víc profesionální a přizvali jsme kameramana, který točí hudební videoklipy,“ popisuje zpěvák.

„Po této zkušenosti musím říct, že smekám před všemi, kdo se tomu věnují na vyšší úrovni. Je to dřina a stojí to opravdu spoustu peněz. Platíme vše ze svého a nevyděláme na tom nic,“ říká Bendig s tím, že některé díly seriálů mají i milion zhlédnutí.

„Rád bych jednou dosáhl toho, že budeme dělat velké romské projekty na úrovni. Jsem Romák. Kdysi jsem to v sobě přirozeně brzdil. Ale teď už ne,“ přiznává zpěvák.



Dlouholetý kamarád zpěvačky Moniky Bagárové, se kterou se seznámil v pěvecké soutěžní show SuperStar, promluvil v Limuzíně také o tom, že je sousedem, jak se říká, k pohledání. Do nového domu na okraji Prahy se společně s partnerem nastěhovali loni, před vypuknutím první vlny pandemie.



„Můj a Moničin dům dělí vzdálenost asi jen šesti kroků. Měli jsme mezi sebou plot. Ale moji psi ho teď zbořili. Pořád k ní lezou na zahradu a dělají tam bordel. Neuklízím to, takže Monika šílí,“ směje se Bendig.

Zpěvák prý loni tušil, že přijde další vlna pandemie a nebude práce. Snažil se proto včas finančně zajistit. „Přes léto jsme jezdili opravdu hodně koncertů. Něco mám našetřeno. Nejsem člověk, který hned všechno rozfofruje. Nejraději utrácím za zážitky, jídlo a cestování. Než si na sebe kupovat nějaké prkotiny do skříně, raději to dám za dovolenou,“ dodává.

