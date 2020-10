Lhal bych, kdybych řekl, že teď nešetřím, přiznává Jan Kříž

Potkali jsme se v Divadle Lucie Bílé, kde se křtí nové CD hudebního uskupení 4 Tenoři. Co pro vás tento projekt znamená?

Je to projekt, kterému se nyní hodně věnuji. Kdysi mě nabídka velmi zaskočila. Hrozně mě lákalo si to vyzkoušet, něco takového tady nebylo a není. Spolupráce je velmi zajímavá. Člověk si obohatí repertoár a získá i nějaké řemeslné dovednosti. Jsme čtyři sólové hlasy a toto je přece jenom trochu jiná disciplína. Je to věc, která je pro mě svěží a nová. Je to zajímavý řemeslný výlet do něčeho, co mě snad svým způsobem obohacuje.

Koho vůbec napadlo dát právě vaši čtveřici dohromady?

S tím přišel Janis Sidovský, protože jsme vystupovali na Proms Gala, na velkém koncertu se symfonickým orchestrem. Tam jsme se každý objevili zvlášť. Já, Marian Vojtko, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo. A tenkrát vznikl nápad, že jednu píseň si zazpíváme všichni čtyři. Ohlas na to byl tak velký a tak pozitivní, že Janis přišel s nápadem, zda bychom nezkusili dát dohromady nějaký repertoár a vyzkoušeli nějaké koncerty, že by se to mohlo líbit. Nás ta nabídka lákala. Pak už na sebe následující kroky navazovaly. Ohlas je velký a máme z toho radost.

Co z toho, čemu se momentálně profesně věnujete, děláte nejraději?

To je těžká otázka. Mám profesi, kterou mám, a živím se tím, čím se živím proto, že ty věci jsou pestré. Nedá se říct, že bych teď něco dělal nejraději. Je to tak, že mám rád, když se věci mění, když se někam vyvíjí. Nemám například rád, když se nějaké muzikálové představení hraje moc dlouho, protože chci nastudovávat a učit se nové věci. Zdolávat nějaké nové úkoly. Jako 4 Tenoři už spolu nějaké dva, tři roky vystupujeme. Ale pořád je to pro mě čerstvé a přináší mi to něco nového. Dokud se nám bude dařit dělat věc nově a neopakovat se, tak věřím, že mě to bude bavit hodně.

Máte strach z dalšího vývoj situace kolem šíření koronaviru a různých souvisejících opatření? Šetříte momentálně více?

Lhal bych, kdybych řekl, že teď nešetřím. Protože nikdo nevíme, co bude. Věřím, že to nejhorší máme za sebou. Pro mě je základ to, že v momentě, kdy se poprvé otevřely kulturní restrikce, tak že se do hlediště vraceli lidi a vraceli se fantasticky naladění. Nebáli se vracet se do divadla, vytvořili výbornou atmosféru. Člověk viděl, že nejen nám, ale i těm lidem to chybí a je to pro ně důležité. Teď už věřím, že to společně zvládneme. Až se vše srovná, lidé začnou zase chodit, to je pro nás nejdůležitější. Protože tím nám umožňují dělat naší práci.

Měl jste obavy z toho, že určitou část své práce byste musel vzhledem k situaci opět úplně stopnout?

Ne, to vůbec ne. Řekl bych, že naopak v této době, čím více je člověk rozkročený doširoka, jak se říká, tak tím větší má šanci, že ty věci budou pokračovat dál. Samozřejmě občas někdo zavolá, že se nějaká akce ruší. Ale v momentě, kdy toho má člověk takhle rozjetého víc najednou, což mě baví, tak bych se toho nebál, že by se teď muselo něco vyloženě odkládat, nebo úplně ukončit.

Co říkáte na to, že má zpěvačka Lucie Bílá své vlastní divadlo? Chtěl byste časem také své vlastní?

Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. (smích) Neplánuji své vlastní divadlo. Ale myslím si, že je fantastické, že její jméno má tak velký zvuk a že její kariéra došla do bodu, kdy si může dovolit nejen otevřít divadlo, ale také ho po sobě pojmenovat, to je úctyhodné.

Jste umělcem srdcem i duší, nebo máte v hlavně i trošku byznysmena a přemýšlíte, jak v budoucnu rozmnožit kapitál?

Myslím, že to k tomu patří. Popravdě my jako Češi nemáme řekněme to finanční vzdělání úplně ideální od začátku. Ve školách se to neučí a musel jsem si k tomu dojít sám. A vlastně mě to baví, vzdělávat se, co se týče financí. Moje práce je kumšt. Vůbec bych ale neřekl, že mám v hlavě nějakého manažera.

Jste skromný člověk, nebo si rád dopřejete vyšší kvalitu?

Věřím, že jsem skromný. (smích) Určitě se nepovažuji za snoba, to rozhodně ne. Vždycky říkám, ať si každý utrácí peníze za to, co ho baví. Já si třeba vůbec nepotrpím na drahá auta. Ale absolutně respektuji, že někdo jiný ano. Pak jsou věci, do kterých mě třeba baví takhle investovat, například do elektroniky.

Co z duševní potravy pro sebe samého máte nejradši?

Divadlo, muziku, zpívání. To je to, co živí mého ducha.



