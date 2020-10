Tvoje tvář, Ordinace, Show Jana Krause. Za všemi stojí producentka Matásková

Jak jste se seznámili s Janem Krausem? Pamatujete si na ten okamžik?

Úplně přesně. Začala jsem pracovat na Primě a dostala jsem za úkol udělat podvečerní talk show. Přemýšlela jsem nad tím, kdo by Saunu mohl moderovat. Byla to moje první větší věc a nechtěla jsem angažovat osvědčené „klasiky“. Říkala jsem si, že by to měl být někdo výjimečný a ještě neokoukaný, kdo by diváky bavil. Probírala jsem to s Davidem (herec David Matásek, bývalý manžel, mají spolu dceru Lindu, pozn. red.) a padlo i jméno Honzy Krause, hrál tehdy s Davidem v divadle. Znala jsem ho málo, jen z jeviště. Shodou okolností byl Honza potom i se svou maminkou hostem Prima jízdy, což bylo dopolední vysílání, kde jsem dělala dramaturgyni. Trochu jsem se bála oznámit mu, co po něm vlastně chci. Vůbec jsem nevěřila, že by na moji nabídku mohl kývnout. Nakonec jsme se ale domluvili a zkusili to. Nějak tak začala naše spolupráce, která trvá už 21 let.