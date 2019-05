Fotbalista Jan Koller se rozvádí. V Bratislavě ukázal novou přítelkyni

„Ano, rozvádím se. Už dlouho jsme si nerozuměli. Rozvod je ve finální fázi. Čekáme jen na rozhodnutí soudu,“ řekl Jan Koller pro deník Blesk.

Na hokejovém šampionátu v Bratislavě se Koller objevil po boku dlouhovlasé černovlásky. „Nezlobte se, ale nic vám o ní neřeknu,“ vzkázal novinářům fotbalista.

S dlouholetou přítelkyní Hedvikou Kaňkovou se Jan Koller oženil 7. června 2004 v Dobříši. Prvním manželem Kaňkové byl fotbalista Pavel Horváth (44).

S Kollerem se seznámila, když odjela s bývalým manželem Horváthem do Belgie. „Seznámili jsme se v Lokerenu u spoluhráče Martina Pěničky. Já jim hlídal pravidelně děti a Hedvika tam jezdila na návštěvu za Martinovou manželkou,“ uvedl v minulosti Koller, s nímž se budoucí manželka poprvé objevila na veřejnosti při vyhlášení Zlaté kopačky v Bruselu. Tehdy podle belgických bulvárních deníků „zavinil“ její rozvod.

Hedvika Kaňková se vyučila servírkou, pracovala v sázkové kanceláři Fortuna. Svého času se věnovala modelingu, v roce 2005 pózovala pro pánský magazín Playboy. S Kollerem má dvě dcery, Hedviku (16) a Kateřinu (11).

Jan Koller je nejlepším střelcem historie českého národního áčka. Během kariéry v Belgii, Německu, Rusku a Francii vydělal desítky milionů korun. I peníze a hmotné statky se tak staly předmětem rozvodových stání.

„Všechno včetně majetku máme domluvené a vyřešené a probíhá to v klidu a v pohodě. Víc bych to nechtěl rozebírat, je to naše soukromá věc,“ dodal Jan Koller.