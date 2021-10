Jan Kačer čeká po náhlé hospitalizaci na operaci srdeční chlopně

Jana Kačera propustili v neděli po čtyřech dnech z nemocnice do domácí péče. Vyhráno však ještě nemá.

„Pustili mě na takový jakoby reverz, abych nepřekážel v nemocnici, kde je málo místa,“ popsal herec v telefonickém rozhovoru pro pořad Showtime.

„Takže jsem doma a čekám na operaci srdeční chlopně, což je celkem závažné operování. Teď jsem první den doma, první noc jsem spal, cítím se docela dobře. Pořád jsem ještě živej,“ říká.

„Ono je to akutní, ale zároveň to nespěchá, protože ta chlopeň se musí nejdřív nějak vyrobit a bude to nejdřív za deset dnů,“ dodal.

Jan Kačer skončil v nemocnici jen pár dní poté, co přebral v Národním divadle Cenu Thálie od Akademie divadelníků. Herci, který má problémy se srdcem, se v minulém týdnu udělalo nevolno. Rodina mu zavolala záchranku, která ho odvezla rovnou na kardiologii.

Kromě zdravotních problémů prochází herec a režisér velice náročným obdobím také v osobním životě. V červnu zemřela ve svých čtyřiaosmdesáti letech jeho manželka Nina Divíšková, po jejímž boku prožil Jan Kačer sedmdesát let. Herečka dlouhá léta bojovala s Alzheimerovou chorobou.