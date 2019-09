Přítelkyně režiséra Kačeny sdílela první fotografii po nehodě

„Dneska má můj frajer narozky, na pátek třináctýho. To je celej von. Přejte a posílejte vesmír. Zvládne to. Je to rytíř,“ napsala přítelkyně Jana Kačeny Kateřina Dudová v minulém týdnu na svůj veřejný facebookový profil.



Ve středu pak sdílela fotografii, na které drží svého partnera za ruku. Na jeden z dotazů přátel pak stručně odpověděla, že režisér se momentálně nachází v Praze. Místo odmítla Dudová specifikovat. Předtím byl hospitalizován v nemocnici v Plzni na oddělení KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

K nehodě došlo v neděli 1. září v Mariánských Lázních, kde byl Jan Kačena hostem Marienbad Film Festivalu. Podle dostupných informací sundal poklop šachty u místního Ferdinandova pramene a uvnitř inhaloval výpary CO 2 . Nakonec ho již v bezvědomí vytáhli hasiči v dýchací technice. „Honza byl bez kyslíku čtyřicet minut. Je někde hluboko, běhá mezi vesmírem a zemí a cítí, že ho chceme tady,“ napsala tehdy Dudová na sociální sítě.

S podobným případem se velitel mariánskolázeňské městské policie Jiří Ďurčo setkal poprvé. „Občas tam někdo chodí inhalovat výpary brčkem, ale jen na povrchu. Aby někdo vlezl do šachty a mělo to takový následek na zdraví, to se tu ještě nestalo,“ uvedl po nehodě.



Strážníci podle něj okolí Ferdinandova pramene denně kontrolují. „Schází se tam místní mládež, občas tam něco popije, přesune lavičky, tak to tam docela často jezdíme monitorovat,“ řekl Ďurčo.

Prostor patří společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně. Podle informací iDNES.cz nechala v souvislosti s případem režiséra Kačeny poklop pramene zamknout, aby se do něj už nedostal nikdo, kdo tam nemá co dělat.

Událost vyšetřuje i policie. „I nadále prověřujeme okolnosti události. V současné době vyslýcháme osoby, které by mohly přispět k objasnění případu. Proto nyní nemůžeme podat bližší informace,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí s tím, že s ohledem na zdravotní stav režiséra jej ještě nemohli vyslechnout.

Kateřina Dudová (Facebook) Ahoj, situace je stale velmi vazna, nevypada to vubec dobre. Prevoz je furt v procesu a aktualni, aby nezkoncil v usteckem kraji. Jedna se o to, ze jeho stav jako dech a srdce je stabilni. Ale problem je s mozkem. Musime ho dostat nekam, kde by byla alespon nejaka nadeje. Tady uz pry nezmuzou nic. Jeho vedomi je hodne daleko, take zacal zivat, coz je pry negativni znamkam modlete se, vydrzte kdo muze. Musi to dat. Jenicku, uz na tebe cekam pet minut ty magore! Delej! To se mi líbí (55)Komentáře (34)

VIDEO: Ferdinandův pramen / Mariánské lázně: