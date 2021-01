Sestra odešla náhle. Dosud jsem se s tím nesmířil, říká Ján Jackuliak

V televizi na sebe Ján Jackuliak poprvé upozornil jako Karpíšek v seriálu Vyprávěj. Hlavní role na jevišti střídaly epizodní role v televizi a ve filmu, brzy se na české scéně úspěšně etabloval. Zlom a sláva do jeho života přišly, když herec s partou kamarádů založil pohybově-vokální kapelu All X, s níž se přihlásil do televizní soutěže.



„Obrovská změna přišla během jedné jediné noci. Večer jsme vystoupili v show a už v průběhu noci se nám ozvalo velké množství lidí s různými nabídkami. Hned druhý den už jsme se šli fotit na plakáty, vyrazili jsme na rozhovory do rádia a televize,“ říká Ján Jackuliak v pořadu České televize 13. komnata.

„Zničehonic přišly velké peníze a s nimi i bohémský život. Co se týká alkoholu, bylo to opravdu šílené období. Pilo se všechno. A přišla i další různá pokušení. Tempo bylo šílené. Někdy jsme měli i deset koncertů týdně,“ vzpomíná herec a režisér.

Dlouholetý stres mu způsoboval také komplikovaný vztah se starší sestrou. Ta na něj odmala žárlila a nelibě nesla, že se o hýčkaného a všemi milovaného mladšího bratra musela často starat. Když se stal slavným, odmítla se s ním stýkat.

„Začala vnímat můj úspěch a viděl jsem, že trochu žárlí. Myslela si, že se nad ostatní povyšuji. Tak to však nikdy nebylo,“ říká Jackuliak s tím, že jeho sestra se nikdy nebyla podívat na žádné jeho představení. Ján nesl její pohrdání velmi těžce a pokoušel se vztah urovnat.



Herce trápilo i to, že jeho maminka onemocněla rakovinou. Ze slepé uličky ho později vysvobodila manželka Barbara Henterová. Díky ní se ukáznil, začal znovu, opět nastoupil do divadelního angažmá a pomalu se vracel i před kameru.

Se sestrou se Ján Jackuliak usmířil v roce 2016, kdy už stál opět na nohou a upozornil na sebe ve filmech Kandidát a Masaryk. Jeho sestra však bohužel brzy poté, v pouhých čtyřiačtyřiceti letech, náhle zemřela. Jána dodnes mrzí, že nikdy neviděla jeho synka Tea. Ví, že by byla skvělou tetou, na což se moc těšila.

13. komnata Jána Jackuliaka. Zleva: Ján Jackuliak, režisér pořadu Patrik Ulrich, moderátor Honza Dědek a manželka Jackuliaka Barbara Henterová (2021)

„Praskla jí zničehonic cévka v mozku. Bylo to pro všechny absolutně nečekané. Dost mě to sebralo. Vůbec jsem to v tu chvíli nedokázal pochopit a doteď to vlastně nechápu, že už tu není a nikdy ji neuvidím,“ popisuje Jackuliak a vzpomíná, že při posledním rozhovoru se sestrou jí mimo jiné řekl, že má hnusnou kabelku.



Ján Jackuliak se narodil v Lučenci poblíž maďarských hranic. Hereckou konzervatoř vystudoval na Slovensku, brzy se však rozhodl pro kariéru v Čechách. Po studiích na JAMU zazářil v Městském divadle v Brně.

VIDEO: IAN - Štiepim atóm (hudební videoklip):