Na manželovo příjmení jsem si pořád nezvykla, říká Lenka Dolanská Vlasáková

„Byli jsme týden na chalupě, sami bez dětí. Začali jsme o tom při jedné večeři mluvit. To byl asi čtvrtek. V pondělí jsem se Honzy začala ptát, jestli to půjdeme zařídit a Jenda se mě zeptal: Proč? Což mě rozplakalo,“ vypráví herečka.

„Tak jsem ji vzal za ruku a odvezl na úřad,“ dodal Jan Dolanský s tím, že to nebylo poprvé za devatenáct let vztahu, kdy svou ženu žádal o ruku. „Párkrát jsem už Lenku žádal o ruku, ona vždycky řekla jo, ale vždycky to nějak selhalo, asi přišly jiný povinnosti. Neměl jsem to připravený.“

Nakonec přišli v úterý na úřad a starostu překvapili, protože chtěli obřad hned v pátek. Nebyla tam matrikářka, ale nakonec všechno dobře dopadlo a vzali se.

Herečka také prozradila, že na manželovo příjmení si zatím nezvykla. „Jsem Dolanská Vlasáková. Teď u doktora mě vyvolali jako Dolanskou a já seděla a čekala, než mi došlo, že je to na mě,“ prohlásila. „Já jsem Dolanský, ale často mi říkají Vlasáku. S tím mám spoustu pěkných historek,“ dodal herec v primáckých 7 pádech Honzy Dědka.

Oba herci letos oslaví dvacáté výročí vztahu. Vychovávají společně čtyři děti. Lenka Dolanská Vlasáková má z prvního manželství s výtvarníkem Egonem Tobiášem (45) dceru Sofii. S Janem Dolanským mají syny Johana a Maxe a dceru Amélii.